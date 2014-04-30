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الرياض .. "فهد الطبية" تُطلق مُبادرة توعوية نسائية للقيادة الآمنة للمركبات

استمرت يومين برعاية "سبق" .. "قيادتك مسؤوليتك" استهدفت 4000 موظفة

نظّمت مدينة الملك فهد الطبية؛ ممثلة بإدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، مبادرة بعنوان "قيادتك مسؤوليتك" تهدف إلى توعية المرأة بقيادة المركبة الآمنة للحفاظ على الأسرة والركاب، التي تأتي برعاية إعلامية من "سبق".

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي بمدينة الملك فهد الطبية بسام البريكان؛ إن هذه المبادرة تأتي تحقيقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتزامناً مع قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالسماح للمرأة بقيادة السيارة اعتبارا من 1439/10/10هـ.

وأضاف البريكان: "هذه المبادرة تُعنى بتوعية وتثقيف أكثر من 4000 موظفة من منسوبات مدينة الملك فهد الطبية في كل ما يتعلق بحقوقهن وواجباتهن والتزاماتهن بقيادة المركبة والأنظمة المرورية وشراء المركبات، كما أنها امتدت إلى يومين بمشاركة عدد من الجهات؛ وهي: الإدارة العامة للمرور، والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، والإدارة العامة للأمن والسلامة بوزارة الصحة، والفحص الفني للسيارات، ونجم لخدمات التأمين، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إضافة إلى قسم المرور بإدارة الأمن بمدينة الملك فهد الطبية وإدارة طب الطوارئ، ومبادرة "الله يعطيك خيرها".

وأشار البريكان؛ إلى أن المبادرة شملت عدداً من المحاضرات التدريبية والتوعوية للجهات المشاركة في عدد من المحاور، هي: إجراءات الإسعاف الأولية والإنقاذ، وأسباب الحوادث المرورية، والتقيُّد بالأنظمة والقوانين المرورية، وأساليب القيادة الآمنة في الطريق، ووسائل السلامة الخاصّة بالسائق وتعريف الموظفات بحقوقهن وواجباتهن والتزاماتهن بقيادة المركبة والأنظمة المرورية وشراء المركبات.

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الرياض .. "فهد الطبية" تُطلق مُبادرة توعوية نسائية للقيادة الآمنة للمركبات
سبق

نظّمت مدينة الملك فهد الطبية؛ ممثلة بإدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، مبادرة بعنوان "قيادتك مسؤوليتك" تهدف إلى توعية المرأة بقيادة المركبة الآمنة للحفاظ على الأسرة والركاب، التي تأتي برعاية إعلامية من "سبق".

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي بمدينة الملك فهد الطبية بسام البريكان؛ إن هذه المبادرة تأتي تحقيقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتزامناً مع قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالسماح للمرأة بقيادة السيارة اعتبارا من 1439/10/10هـ.

وأضاف البريكان: "هذه المبادرة تُعنى بتوعية وتثقيف أكثر من 4000 موظفة من منسوبات مدينة الملك فهد الطبية في كل ما يتعلق بحقوقهن وواجباتهن والتزاماتهن بقيادة المركبة والأنظمة المرورية وشراء المركبات، كما أنها امتدت إلى يومين بمشاركة عدد من الجهات؛ وهي: الإدارة العامة للمرور، والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، والإدارة العامة للأمن والسلامة بوزارة الصحة، والفحص الفني للسيارات، ونجم لخدمات التأمين، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إضافة إلى قسم المرور بإدارة الأمن بمدينة الملك فهد الطبية وإدارة طب الطوارئ، ومبادرة "الله يعطيك خيرها".

وأشار البريكان؛ إلى أن المبادرة شملت عدداً من المحاضرات التدريبية والتوعوية للجهات المشاركة في عدد من المحاور، هي: إجراءات الإسعاف الأولية والإنقاذ، وأسباب الحوادث المرورية، والتقيُّد بالأنظمة والقوانين المرورية، وأساليب القيادة الآمنة في الطريق، ووسائل السلامة الخاصّة بالسائق وتعريف الموظفات بحقوقهن وواجباتهن والتزاماتهن بقيادة المركبة والأنظمة المرورية وشراء المركبات.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
12:36 PM

الرياض .. "فهد الطبية" تُطلق مُبادرة توعوية نسائية للقيادة الآمنة للمركبات

استمرت يومين برعاية "سبق" .. "قيادتك مسؤوليتك" استهدفت 4000 موظفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظّمت مدينة الملك فهد الطبية؛ ممثلة بإدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، مبادرة بعنوان "قيادتك مسؤوليتك" تهدف إلى توعية المرأة بقيادة المركبة الآمنة للحفاظ على الأسرة والركاب، التي تأتي برعاية إعلامية من "سبق".

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي بمدينة الملك فهد الطبية بسام البريكان؛ إن هذه المبادرة تأتي تحقيقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتزامناً مع قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالسماح للمرأة بقيادة السيارة اعتبارا من 1439/10/10هـ.

وأضاف البريكان: "هذه المبادرة تُعنى بتوعية وتثقيف أكثر من 4000 موظفة من منسوبات مدينة الملك فهد الطبية في كل ما يتعلق بحقوقهن وواجباتهن والتزاماتهن بقيادة المركبة والأنظمة المرورية وشراء المركبات، كما أنها امتدت إلى يومين بمشاركة عدد من الجهات؛ وهي: الإدارة العامة للمرور، والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، والإدارة العامة للأمن والسلامة بوزارة الصحة، والفحص الفني للسيارات، ونجم لخدمات التأمين، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إضافة إلى قسم المرور بإدارة الأمن بمدينة الملك فهد الطبية وإدارة طب الطوارئ، ومبادرة "الله يعطيك خيرها".

وأشار البريكان؛ إلى أن المبادرة شملت عدداً من المحاضرات التدريبية والتوعوية للجهات المشاركة في عدد من المحاور، هي: إجراءات الإسعاف الأولية والإنقاذ، وأسباب الحوادث المرورية، والتقيُّد بالأنظمة والقوانين المرورية، وأساليب القيادة الآمنة في الطريق، ووسائل السلامة الخاصّة بالسائق وتعريف الموظفات بحقوقهن وواجباتهن والتزاماتهن بقيادة المركبة والأنظمة المرورية وشراء المركبات.

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