تعرف على التشكيلة الأغلى في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
كشف موقع الانتقالات العالمي "ترانسفير ماركت" عن القيمة السوقية للاعبي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، والتي تجاوزت حاجز 287 مليون يورو بفضل الميركاتو الصيفي الكبير الذي خاضته الأندية المحلية باستقطاب 90 محترفاً أجنبياً جديداً على المسابقة من أصل 128 لاعباً.
وقد أفصح الموقع عن التشكيلة الأغلى في الدوري بناء على الكلفة المالية التي دفعتها الأندية لاستقطاب اللاعبين وفقاً لخطة لعب 4-5-1.
تعرف على التشكيلة الأغلى في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2018-09-05
كشف موقع الانتقالات العالمي "ترانسفير ماركت" عن القيمة السوقية للاعبي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، والتي تجاوزت حاجز 287 مليون يورو بفضل الميركاتو الصيفي الكبير الذي خاضته الأندية المحلية باستقطاب 90 محترفاً أجنبياً جديداً على المسابقة من أصل 128 لاعباً.
وقد أفصح الموقع عن التشكيلة الأغلى في الدوري بناء على الكلفة المالية التي دفعتها الأندية لاستقطاب اللاعبين وفقاً لخطة لعب 4-5-1.
كشف موقع الانتقالات العالمي "ترانسفير ماركت" عن القيمة السوقية للاعبي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، والتي تجاوزت حاجز 287 مليون يورو بفضل الميركاتو الصيفي الكبير الذي خاضته الأندية المحلية باستقطاب 90 محترفاً أجنبياً جديداً على المسابقة من أصل 128 لاعباً.
وقد أفصح الموقع عن التشكيلة الأغلى في الدوري بناء على الكلفة المالية التي دفعتها الأندية لاستقطاب اللاعبين وفقاً لخطة لعب 4-5-1.