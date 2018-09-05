تعرف على التشكيلة الأغلى في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

كشف موقع الانتقالات العالمي "ترانسفير ماركت" عن القيمة السوقية للاعبي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، والتي تجاوزت حاجز 287 مليون يورو بفضل الميركاتو الصيفي الكبير الذي خاضته الأندية المحلية باستقطاب 90 محترفاً أجنبياً جديداً على المسابقة من أصل 128 لاعباً.

وقد أفصح الموقع عن التشكيلة الأغلى في الدوري بناء على الكلفة المالية التي دفعتها الأندية لاستقطاب اللاعبين وفقاً لخطة لعب 4-5-1.

نستعرض معكم التشكيلة التي جاءت قيمتها باليورو:

حراسة المرمى: محمد عواد (مليون)

خط الدفاع: باولو دياز (4 ملايين) - برونو أوفيني (1.8 مليون) - البرتو بوتيا (2.5 مليون) - تياجو كارليتو (1.7 مليون).

خط الوسط: بيتروس (3 ملايين) - جوزيف دي سوزا (9 ملايين) رومولو أوتيرو (3 ملايين) - جوليانو (12 مليوناً) - أندري كاريو (6 ملايين).

خط الهجوم: أحمد موسى (15 مليوناً).