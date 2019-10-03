النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كلية الاتصالات بالرياض تُكَرّم المتفوقين علميًّا

من بينهم 7 من "فئة الصم وضعاف السمع"

كرّم عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، اليوم، الخريجين المتفوقين علميًّا، الذين حصلوا على شهادات التفوق العلمي من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام التدريبي 1440- 1441هـ.

جاء ذلك بالمدرج الجديد بمنى 15 بالكلية، بحضور وكيل الكلية لشؤون المتدربين إبراهيم بن عبدالله الحناكي، ووكيل الكلية للتدريب المهندس عبدالهادي المحمدي، وعدد من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريب والمدربين.

وقال وكيل الكلية لشؤون المتدربين إبراهيم الحناكي: هذا التكريم من أجمل اللحظات والأوقات بالكلية؛ لأننا نكرّم نُخبة من أبنائنا الذين رفعوا رؤوسنا جميعًا على مستوى المملكة.

من جانبه، هنّأ عميد الكلية، المتدربين على تفوقهم العلمي وتحقيقهم المراكز المتقدمة خلال فترة تدريبهم بالكلية؛ منوهًا باهتمام وحرص المؤسسة بشكل عام والكلية بشكل خاص بالمتدربين المتميزين، من خلال دعمهم بالجوائز والحوافز التي تشجّعهم على بذل المزيد من التفوق والإبداع.

وكرّم عميدُ الكلية المتفوقين الذين بلغ عددهم 15 متفوقًا؛ من بينهم سبعة من قسم التربية الخاصة "فئة الصم وضعاف السمع"، وهم: عبدالعزيز محمد مجرشي، ويوسف عبدالعزيز الغريميل، وسالم أحمد سالم بالحتر، وعبدالعزيز عواد السهلي، وماجد عوض الجوفي، وبندر سعد الحمود، ورائد صالح الوهيبي، وريان حسين القرشي، وسعود عبيد السهيمي، وعمار ياسر المحرج، ومجاهد علي الحكمي، ومشاري علي عيفان، وعبدالمجيد محمد عبدالسلام، وعبدالله دماك الشهري، ومحمد أحمد مخاوي".

يُذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، قدّمت للمتفوقين شهادات تفوّق ومكافأة مالية لكل متدرب متفوق علميًّا؛ في الوقت الذي مَنَحَتهم الكلية فيه شهادة شكر وتقدير ودروعًا لتفوقهم.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
كلية الاتصالات بالرياض تُكَرّم المتفوقين علميًّا
سبق

كرّم عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، اليوم، الخريجين المتفوقين علميًّا، الذين حصلوا على شهادات التفوق العلمي من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام التدريبي 1440- 1441هـ.

جاء ذلك بالمدرج الجديد بمنى 15 بالكلية، بحضور وكيل الكلية لشؤون المتدربين إبراهيم بن عبدالله الحناكي، ووكيل الكلية للتدريب المهندس عبدالهادي المحمدي، وعدد من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريب والمدربين.

وقال وكيل الكلية لشؤون المتدربين إبراهيم الحناكي: هذا التكريم من أجمل اللحظات والأوقات بالكلية؛ لأننا نكرّم نُخبة من أبنائنا الذين رفعوا رؤوسنا جميعًا على مستوى المملكة.

من جانبه، هنّأ عميد الكلية، المتدربين على تفوقهم العلمي وتحقيقهم المراكز المتقدمة خلال فترة تدريبهم بالكلية؛ منوهًا باهتمام وحرص المؤسسة بشكل عام والكلية بشكل خاص بالمتدربين المتميزين، من خلال دعمهم بالجوائز والحوافز التي تشجّعهم على بذل المزيد من التفوق والإبداع.

وكرّم عميدُ الكلية المتفوقين الذين بلغ عددهم 15 متفوقًا؛ من بينهم سبعة من قسم التربية الخاصة "فئة الصم وضعاف السمع"، وهم: عبدالعزيز محمد مجرشي، ويوسف عبدالعزيز الغريميل، وسالم أحمد سالم بالحتر، وعبدالعزيز عواد السهلي، وماجد عوض الجوفي، وبندر سعد الحمود، ورائد صالح الوهيبي، وريان حسين القرشي، وسعود عبيد السهيمي، وعمار ياسر المحرج، ومجاهد علي الحكمي، ومشاري علي عيفان، وعبدالمجيد محمد عبدالسلام، وعبدالله دماك الشهري، ومحمد أحمد مخاوي".

يُذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، قدّمت للمتفوقين شهادات تفوّق ومكافأة مالية لكل متدرب متفوق علميًّا؛ في الوقت الذي مَنَحَتهم الكلية فيه شهادة شكر وتقدير ودروعًا لتفوقهم.

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
01:40 PM

كلية الاتصالات بالرياض تُكَرّم المتفوقين علميًّا

من بينهم 7 من "فئة الصم وضعاف السمع"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
48

كرّم عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، اليوم، الخريجين المتفوقين علميًّا، الذين حصلوا على شهادات التفوق العلمي من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام التدريبي 1440- 1441هـ.

جاء ذلك بالمدرج الجديد بمنى 15 بالكلية، بحضور وكيل الكلية لشؤون المتدربين إبراهيم بن عبدالله الحناكي، ووكيل الكلية للتدريب المهندس عبدالهادي المحمدي، وعدد من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريب والمدربين.

وقال وكيل الكلية لشؤون المتدربين إبراهيم الحناكي: هذا التكريم من أجمل اللحظات والأوقات بالكلية؛ لأننا نكرّم نُخبة من أبنائنا الذين رفعوا رؤوسنا جميعًا على مستوى المملكة.

من جانبه، هنّأ عميد الكلية، المتدربين على تفوقهم العلمي وتحقيقهم المراكز المتقدمة خلال فترة تدريبهم بالكلية؛ منوهًا باهتمام وحرص المؤسسة بشكل عام والكلية بشكل خاص بالمتدربين المتميزين، من خلال دعمهم بالجوائز والحوافز التي تشجّعهم على بذل المزيد من التفوق والإبداع.

وكرّم عميدُ الكلية المتفوقين الذين بلغ عددهم 15 متفوقًا؛ من بينهم سبعة من قسم التربية الخاصة "فئة الصم وضعاف السمع"، وهم: عبدالعزيز محمد مجرشي، ويوسف عبدالعزيز الغريميل، وسالم أحمد سالم بالحتر، وعبدالعزيز عواد السهلي، وماجد عوض الجوفي، وبندر سعد الحمود، ورائد صالح الوهيبي، وريان حسين القرشي، وسعود عبيد السهيمي، وعمار ياسر المحرج، ومجاهد علي الحكمي، ومشاري علي عيفان، وعبدالمجيد محمد عبدالسلام، وعبدالله دماك الشهري، ومحمد أحمد مخاوي".

يُذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، قدّمت للمتفوقين شهادات تفوّق ومكافأة مالية لكل متدرب متفوق علميًّا؛ في الوقت الذي مَنَحَتهم الكلية فيه شهادة شكر وتقدير ودروعًا لتفوقهم.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,521
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,444
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,486
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,128

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع
هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

عبدالغني الشيخ
قصة حارس بطل

قصة حارس بطل

نورة الجايز
"القوة".. لا بارك الله في الضعف

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

صالح المسلّم
يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة