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شاهد.. استعراض بطائرة ينتهي بكارثة جوية وسط صدمة الجميع

أثناء التدريب.. فريق "ريد بُل الجوي" يلغي عرض نهاية الأسبوع

كان طيار فريق "ريد بول الجوي" يستعرض مهارته بطائرة صغيرة في جواتيمالا، كان يدور بالطائرة في الهواء، يرتفع بها تارة ويهبط تارة أخرى، وفجأة اقترب من الأرض بشكل كبير، وهنا حدثت الكارثة التي صدمت الجميع.

وحسب صحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية، وقع الحادث يوم الجمعة الماضي، في مدينة إيستابا جنوبي جواتيمالا، عندما كان أحد طياري فريق "ريد بول الجوي" يقوم بالتدريب على عدة ألعاب بهلوانية، وأسفر الحادث عن مقتل شخصين بينهما الطيار، واعتبر شخص ثالث في عداد المفقودين.

ويظهر الفيديو الطائرة وهي تقوم بعدة دورات في الهواء، وتتحرك كمروحة حول نفسها، وبعدها تهبط الطائرة بمقدمتها نحو الأرض حتى تقترب منها تمامًا، وحين حاول الطيار الارتفاع بها مرة أخرى، فشل واصطدمت الطائرة بالأرض وتحطمت.

ونعى نادي الطيران في جواتيمالا الطيار والضحايا، وحسب بيان لفريق "ريد بول": "عبر الفريق عن صدمته لمصرع زميلهم الطيار، كما قرر إلغاء عرض للفريق كان يستعد للقيام به في نهاية الأسبوع".

وجدير بالذكر أن فريق "ريد بُل الجوي" تأسس في عام 2003، ويقوم بتقديم سلسلة دولية من السباقات والاستعراضات الجوية.

طيار فريق ريد بول الجوي مدينة إيستابا جنوبي جواتيمالا

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شاهد.. استعراض بطائرة ينتهي بكارثة جوية وسط صدمة الجميع
سبق

كان طيار فريق "ريد بول الجوي" يستعرض مهارته بطائرة صغيرة في جواتيمالا، كان يدور بالطائرة في الهواء، يرتفع بها تارة ويهبط تارة أخرى، وفجأة اقترب من الأرض بشكل كبير، وهنا حدثت الكارثة التي صدمت الجميع.

وحسب صحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية، وقع الحادث يوم الجمعة الماضي، في مدينة إيستابا جنوبي جواتيمالا، عندما كان أحد طياري فريق "ريد بول الجوي" يقوم بالتدريب على عدة ألعاب بهلوانية، وأسفر الحادث عن مقتل شخصين بينهما الطيار، واعتبر شخص ثالث في عداد المفقودين.

ويظهر الفيديو الطائرة وهي تقوم بعدة دورات في الهواء، وتتحرك كمروحة حول نفسها، وبعدها تهبط الطائرة بمقدمتها نحو الأرض حتى تقترب منها تمامًا، وحين حاول الطيار الارتفاع بها مرة أخرى، فشل واصطدمت الطائرة بالأرض وتحطمت.

ونعى نادي الطيران في جواتيمالا الطيار والضحايا، وحسب بيان لفريق "ريد بول": "عبر الفريق عن صدمته لمصرع زميلهم الطيار، كما قرر إلغاء عرض للفريق كان يستعد للقيام به في نهاية الأسبوع".

وجدير بالذكر أن فريق "ريد بُل الجوي" تأسس في عام 2003، ويقوم بتقديم سلسلة دولية من السباقات والاستعراضات الجوية.

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
03:01 PM

شاهد.. استعراض بطائرة ينتهي بكارثة جوية وسط صدمة الجميع

أثناء التدريب.. فريق "ريد بُل الجوي" يلغي عرض نهاية الأسبوع

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
13,570

كان طيار فريق "ريد بول الجوي" يستعرض مهارته بطائرة صغيرة في جواتيمالا، كان يدور بالطائرة في الهواء، يرتفع بها تارة ويهبط تارة أخرى، وفجأة اقترب من الأرض بشكل كبير، وهنا حدثت الكارثة التي صدمت الجميع.

وحسب صحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية، وقع الحادث يوم الجمعة الماضي، في مدينة إيستابا جنوبي جواتيمالا، عندما كان أحد طياري فريق "ريد بول الجوي" يقوم بالتدريب على عدة ألعاب بهلوانية، وأسفر الحادث عن مقتل شخصين بينهما الطيار، واعتبر شخص ثالث في عداد المفقودين.

ويظهر الفيديو الطائرة وهي تقوم بعدة دورات في الهواء، وتتحرك كمروحة حول نفسها، وبعدها تهبط الطائرة بمقدمتها نحو الأرض حتى تقترب منها تمامًا، وحين حاول الطيار الارتفاع بها مرة أخرى، فشل واصطدمت الطائرة بالأرض وتحطمت.

ونعى نادي الطيران في جواتيمالا الطيار والضحايا، وحسب بيان لفريق "ريد بول": "عبر الفريق عن صدمته لمصرع زميلهم الطيار، كما قرر إلغاء عرض للفريق كان يستعد للقيام به في نهاية الأسبوع".

وجدير بالذكر أن فريق "ريد بُل الجوي" تأسس في عام 2003، ويقوم بتقديم سلسلة دولية من السباقات والاستعراضات الجوية.

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