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الكويت تسجل ثالث حالة وفاة بكورونا و55 إصابة جديدة

متحدث "الصحة": ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1355 حالة

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، اليوم الثلاثاء، تسجيل 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1355 حالة.

وسجلت الكويت ثالث حالة وفاة اليوم، وهي لمواطنة من مواليد ١٩٤٠، بعدما عانت مشكلات بالتنفس خلال الأيام الماضية، وتبين أنها مصابة بفيروس كورونا.

ووفق صحيفة "القبس"، أكد السند؛ في المؤتمر الصحفي اليومي للوزارة، أن الحالات المتربطة بالسفر بلغ عددها 3 حالات وتشمل حالتين لمواطنين مرتبطين بالسفر إلى المملكة المتحدة، وحالة لمواطن مرتبط بالسفر إلى فرنسا.

في حين كان عدد الحالات المسجلة بالمخالطة قد بلغ عددها 43 حالة، وتشمل حالتين لمواطنين، و26 حالة من الجنسية الهندية، و4 حالات من الجنسية البنغلاديسية، و3 حالات من الجنسية المصرية، و3 حالات من الجنسية الباكستانية، وحالة من الجنسية الإيرانية، وحالة من الجنسية الأفغانية، وحالة من الجنسية النيبالية، وحالة من الجنسية الفلبينية، وحالة من الجنسية الصينية.

أما فيما يخص حالات التقصي الوبائي فكشف السند؛ أنه تم تسجيل 9 حالات.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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الكويت تسجل ثالث حالة وفاة بكورونا و55 إصابة جديدة
سبق

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، اليوم الثلاثاء، تسجيل 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1355 حالة.

وسجلت الكويت ثالث حالة وفاة اليوم، وهي لمواطنة من مواليد ١٩٤٠، بعدما عانت مشكلات بالتنفس خلال الأيام الماضية، وتبين أنها مصابة بفيروس كورونا.

ووفق صحيفة "القبس"، أكد السند؛ في المؤتمر الصحفي اليومي للوزارة، أن الحالات المتربطة بالسفر بلغ عددها 3 حالات وتشمل حالتين لمواطنين مرتبطين بالسفر إلى المملكة المتحدة، وحالة لمواطن مرتبط بالسفر إلى فرنسا.

في حين كان عدد الحالات المسجلة بالمخالطة قد بلغ عددها 43 حالة، وتشمل حالتين لمواطنين، و26 حالة من الجنسية الهندية، و4 حالات من الجنسية البنغلاديسية، و3 حالات من الجنسية المصرية، و3 حالات من الجنسية الباكستانية، وحالة من الجنسية الإيرانية، وحالة من الجنسية الأفغانية، وحالة من الجنسية النيبالية، وحالة من الجنسية الفلبينية، وحالة من الجنسية الصينية.

أما فيما يخص حالات التقصي الوبائي فكشف السند؛ أنه تم تسجيل 9 حالات.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
12:42 PM

الكويت تسجل ثالث حالة وفاة بكورونا و55 إصابة جديدة

متحدث "الصحة": ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1355 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، اليوم الثلاثاء، تسجيل 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1355 حالة.

وسجلت الكويت ثالث حالة وفاة اليوم، وهي لمواطنة من مواليد ١٩٤٠، بعدما عانت مشكلات بالتنفس خلال الأيام الماضية، وتبين أنها مصابة بفيروس كورونا.

ووفق صحيفة "القبس"، أكد السند؛ في المؤتمر الصحفي اليومي للوزارة، أن الحالات المتربطة بالسفر بلغ عددها 3 حالات وتشمل حالتين لمواطنين مرتبطين بالسفر إلى المملكة المتحدة، وحالة لمواطن مرتبط بالسفر إلى فرنسا.

في حين كان عدد الحالات المسجلة بالمخالطة قد بلغ عددها 43 حالة، وتشمل حالتين لمواطنين، و26 حالة من الجنسية الهندية، و4 حالات من الجنسية البنغلاديسية، و3 حالات من الجنسية المصرية، و3 حالات من الجنسية الباكستانية، وحالة من الجنسية الإيرانية، وحالة من الجنسية الأفغانية، وحالة من الجنسية النيبالية، وحالة من الجنسية الفلبينية، وحالة من الجنسية الصينية.

أما فيما يخص حالات التقصي الوبائي فكشف السند؛ أنه تم تسجيل 9 حالات.

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