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عبدالله بن عبدالرحمن: حضور لافت لولي العهد في "قمة العشرين"

أشاد الأمير عبدالله بن عبدالرحمن بالجولة الآسيوية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى كوريا الجنوبية واليابان، وحضوره المشرف واللافت في قمة دول العشرين التي رأس فيها وفد المملكة العربية السعودية.

وقال الأمير عبدالله: "رحم الله أبي الطيب المتنبي كأنه يصف عزيمة سيدي ولي العهد منذ أكثر من 1000 عام قائلاً:

عَلى قَدْرِ أهْلِ العَزْم تأتي العَزائِمُ

وَتأتي علَى قَدْرِ الكِرامِ المَكارمُ

وَتَصْغُرُ في عَين العَظيمِ العَظائِمُ

وَتَعْظُمُ في عَينِ الصّغيرِ صغارُها

وواصل: "لقد سجل الحضور اللافت لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -ايده الله - في قمة الدول العشرين باليابان 2019، بصمات متميزة لن ينساها العدو الحسود ولا الصديق المحب، فزاد الحسود حسداً والصديق محبة".

وأضاف الأمير عبدالله: "وضرب سموه أروع الأمثلة في الترفع عن سفائف الأمور وعدم الخوض مع صغار الحضور ممن حضروا ليكيلوا له وللمملكة العربية السعودية عوضاً عن التركيز على تنمية دولهم. ففي حضوره بريق ومهابة وفي حديثه دلائل وشواهد وفي صمته تجاهل وترفع عن الصغار وتقريع لهم".

وأردف الأمير عبدالله: " تحلى سمو ولي العهد يحفظه الله برباطة الجأش وثبات القلب ونضج العقل، كعادته دائماً أمام أولئك المأفونين الذين أرادوا استفزاز المملكة وقيادتها الرشيدة وإحراجها أمام حضور هذه القمة، رغم ما قدمته وتقدمه المملكة لهؤلاء من مساعدات واستثمارات يقوم عليها اقتصادهم، ليثبتوا أمجاداً زائفة، وبطولات حنجورية مزعومة، كانت بلادهم وشعوبهم أولى بجهودهم ونصائحهم".

واستدرك: "لكن التاريخ لن يرحم أمثال هؤلاء، وسيكشفهم قريباً لكل ذي قلب يعي، فمهما كانت قدرتهم على التلوّن وزخرفة الأكاذيب لن يستطيعوا خداع قومهم طوال الوقت، فهم وأنظمتهم لا يستطيعون العيش بدون تمثيليات ودراما حتى وأن كانت كوميدية في بعض الأحيان مثل تلك التي أقامها البعض في أوساكا".

ودعا له قائلاً: "سر على بركة الله يا سيدي وبارك الله تعالى خطواتك الميمونة، ووفق جهودك لرفعة شأن بلادك".

وختم الأمير عبدالله قائلاً: "الحمد لله أولاً وآخراً، ونسأله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله وسدد خطاهم-".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عبدالله بن عبدالرحمن: حضور لافت لولي العهد في "قمة العشرين"
سبق

أشاد الأمير عبدالله بن عبدالرحمن بالجولة الآسيوية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى كوريا الجنوبية واليابان، وحضوره المشرف واللافت في قمة دول العشرين التي رأس فيها وفد المملكة العربية السعودية.

وقال الأمير عبدالله: "رحم الله أبي الطيب المتنبي كأنه يصف عزيمة سيدي ولي العهد منذ أكثر من 1000 عام قائلاً:

عَلى قَدْرِ أهْلِ العَزْم تأتي العَزائِمُ

وَتأتي علَى قَدْرِ الكِرامِ المَكارمُ

وَتَصْغُرُ في عَين العَظيمِ العَظائِمُ

وَتَعْظُمُ في عَينِ الصّغيرِ صغارُها

وواصل: "لقد سجل الحضور اللافت لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -ايده الله - في قمة الدول العشرين باليابان 2019، بصمات متميزة لن ينساها العدو الحسود ولا الصديق المحب، فزاد الحسود حسداً والصديق محبة".

وأضاف الأمير عبدالله: "وضرب سموه أروع الأمثلة في الترفع عن سفائف الأمور وعدم الخوض مع صغار الحضور ممن حضروا ليكيلوا له وللمملكة العربية السعودية عوضاً عن التركيز على تنمية دولهم. ففي حضوره بريق ومهابة وفي حديثه دلائل وشواهد وفي صمته تجاهل وترفع عن الصغار وتقريع لهم".

وأردف الأمير عبدالله: " تحلى سمو ولي العهد يحفظه الله برباطة الجأش وثبات القلب ونضج العقل، كعادته دائماً أمام أولئك المأفونين الذين أرادوا استفزاز المملكة وقيادتها الرشيدة وإحراجها أمام حضور هذه القمة، رغم ما قدمته وتقدمه المملكة لهؤلاء من مساعدات واستثمارات يقوم عليها اقتصادهم، ليثبتوا أمجاداً زائفة، وبطولات حنجورية مزعومة، كانت بلادهم وشعوبهم أولى بجهودهم ونصائحهم".

واستدرك: "لكن التاريخ لن يرحم أمثال هؤلاء، وسيكشفهم قريباً لكل ذي قلب يعي، فمهما كانت قدرتهم على التلوّن وزخرفة الأكاذيب لن يستطيعوا خداع قومهم طوال الوقت، فهم وأنظمتهم لا يستطيعون العيش بدون تمثيليات ودراما حتى وأن كانت كوميدية في بعض الأحيان مثل تلك التي أقامها البعض في أوساكا".

ودعا له قائلاً: "سر على بركة الله يا سيدي وبارك الله تعالى خطواتك الميمونة، ووفق جهودك لرفعة شأن بلادك".

وختم الأمير عبدالله قائلاً: "الحمد لله أولاً وآخراً، ونسأله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله وسدد خطاهم-".

03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
11:00 PM

عبدالله بن عبدالرحمن: حضور لافت لولي العهد في "قمة العشرين"

A A A
محمد حضاض - جدة
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أشاد الأمير عبدالله بن عبدالرحمن بالجولة الآسيوية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى كوريا الجنوبية واليابان، وحضوره المشرف واللافت في قمة دول العشرين التي رأس فيها وفد المملكة العربية السعودية.

وقال الأمير عبدالله: "رحم الله أبي الطيب المتنبي كأنه يصف عزيمة سيدي ولي العهد منذ أكثر من 1000 عام قائلاً:

عَلى قَدْرِ أهْلِ العَزْم تأتي العَزائِمُ

وَتأتي علَى قَدْرِ الكِرامِ المَكارمُ

وَتَصْغُرُ في عَين العَظيمِ العَظائِمُ

وَتَعْظُمُ في عَينِ الصّغيرِ صغارُها

وواصل: "لقد سجل الحضور اللافت لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -ايده الله - في قمة الدول العشرين باليابان 2019، بصمات متميزة لن ينساها العدو الحسود ولا الصديق المحب، فزاد الحسود حسداً والصديق محبة".

وأضاف الأمير عبدالله: "وضرب سموه أروع الأمثلة في الترفع عن سفائف الأمور وعدم الخوض مع صغار الحضور ممن حضروا ليكيلوا له وللمملكة العربية السعودية عوضاً عن التركيز على تنمية دولهم. ففي حضوره بريق ومهابة وفي حديثه دلائل وشواهد وفي صمته تجاهل وترفع عن الصغار وتقريع لهم".

وأردف الأمير عبدالله: " تحلى سمو ولي العهد يحفظه الله برباطة الجأش وثبات القلب ونضج العقل، كعادته دائماً أمام أولئك المأفونين الذين أرادوا استفزاز المملكة وقيادتها الرشيدة وإحراجها أمام حضور هذه القمة، رغم ما قدمته وتقدمه المملكة لهؤلاء من مساعدات واستثمارات يقوم عليها اقتصادهم، ليثبتوا أمجاداً زائفة، وبطولات حنجورية مزعومة، كانت بلادهم وشعوبهم أولى بجهودهم ونصائحهم".

واستدرك: "لكن التاريخ لن يرحم أمثال هؤلاء، وسيكشفهم قريباً لكل ذي قلب يعي، فمهما كانت قدرتهم على التلوّن وزخرفة الأكاذيب لن يستطيعوا خداع قومهم طوال الوقت، فهم وأنظمتهم لا يستطيعون العيش بدون تمثيليات ودراما حتى وأن كانت كوميدية في بعض الأحيان مثل تلك التي أقامها البعض في أوساكا".

ودعا له قائلاً: "سر على بركة الله يا سيدي وبارك الله تعالى خطواتك الميمونة، ووفق جهودك لرفعة شأن بلادك".

وختم الأمير عبدالله قائلاً: "الحمد لله أولاً وآخراً، ونسأله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله وسدد خطاهم-".

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