النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الجزائية المتخصصة" تحدد موعدًا لـ"العمري" لحضور جلسة المحاكمة

في حال عدم حضور المدعَى عليه.. سيتم نظر الدعوى غيابيًّا

حددت المحكمةُ الجزائية المتخصصة الدائرةَ الثلاثية الرابعة، موعدًا للنظر في الدعوة المقامة من الادعاء العام ضد المدعَى عليه عبدالكريم بن علي بن صالح العمري "سعودي الجنسية"، بموجب السجل المدني رقم "1096395361"، يوم الأحد 30/ 01/ 1441هـ، الساعة العاشرة صباحًا؛ للنظر في الدعوى.
وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور أو مَن يمثله بوكالة شرعية إلى المحكمة في الموعد المحدد بمقر المحكمة في مدينة الرياض.
وفي حال عدم حضوره، سيتم نظر الدعوى غيابيًّا؛ استنادًا إلى المادة التاسعة من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؛ مشيرة إلى أنه يُرجى ممن يعرف عنه شيئًا إبلاغه بذلك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الجزائية المتخصصة" تحدد موعدًا لـ"العمري" لحضور جلسة المحاكمة
سبق

حددت المحكمةُ الجزائية المتخصصة الدائرةَ الثلاثية الرابعة، موعدًا للنظر في الدعوة المقامة من الادعاء العام ضد المدعَى عليه عبدالكريم بن علي بن صالح العمري "سعودي الجنسية"، بموجب السجل المدني رقم "1096395361"، يوم الأحد 30/ 01/ 1441هـ، الساعة العاشرة صباحًا؛ للنظر في الدعوى.
وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور أو مَن يمثله بوكالة شرعية إلى المحكمة في الموعد المحدد بمقر المحكمة في مدينة الرياض.
وفي حال عدم حضوره، سيتم نظر الدعوى غيابيًّا؛ استنادًا إلى المادة التاسعة من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؛ مشيرة إلى أنه يُرجى ممن يعرف عنه شيئًا إبلاغه بذلك.

05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441
01:13 PM

"الجزائية المتخصصة" تحدد موعدًا لـ"العمري" لحضور جلسة المحاكمة

في حال عدم حضور المدعَى عليه.. سيتم نظر الدعوى غيابيًّا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
8
10,069

حددت المحكمةُ الجزائية المتخصصة الدائرةَ الثلاثية الرابعة، موعدًا للنظر في الدعوة المقامة من الادعاء العام ضد المدعَى عليه عبدالكريم بن علي بن صالح العمري "سعودي الجنسية"، بموجب السجل المدني رقم "1096395361"، يوم الأحد 30/ 01/ 1441هـ، الساعة العاشرة صباحًا؛ للنظر في الدعوى.
وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور أو مَن يمثله بوكالة شرعية إلى المحكمة في الموعد المحدد بمقر المحكمة في مدينة الرياض.
وفي حال عدم حضوره، سيتم نظر الدعوى غيابيًّا؛ استنادًا إلى المادة التاسعة من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؛ مشيرة إلى أنه يُرجى ممن يعرف عنه شيئًا إبلاغه بذلك.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,959
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,488
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,399
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,814

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة