حددت المحكمةُ الجزائية المتخصصة الدائرةَ الثلاثية الرابعة، موعدًا للنظر في الدعوة المقامة من الادعاء العام ضد المدعَى عليه عبدالكريم بن علي بن صالح العمري "سعودي الجنسية"، بموجب السجل المدني رقم "1096395361"، يوم الأحد 30/ 01/ 1441هـ، الساعة العاشرة صباحًا؛ للنظر في الدعوى. وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور أو مَن يمثله بوكالة شرعية إلى المحكمة في الموعد المحدد بمقر المحكمة في مدينة الرياض. وفي حال عدم حضوره، سيتم نظر الدعوى غيابيًّا؛ استنادًا إلى المادة التاسعة من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؛ مشيرة إلى أنه يُرجى ممن يعرف عنه شيئًا إبلاغه بذلك.

"الجزائية المتخصصة" تحدد موعدًا لـ"العمري" لحضور جلسة المحاكمة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-09-05 حددت المحكمةُ الجزائية المتخصصة الدائرةَ الثلاثية الرابعة، موعدًا للنظر في الدعوة المقامة من الادعاء العام ضد المدعَى عليه عبدالكريم بن علي بن صالح العمري "سعودي الجنسية"، بموجب السجل المدني رقم "1096395361"، يوم الأحد 30/ 01/ 1441هـ، الساعة العاشرة صباحًا؛ للنظر في الدعوى.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور أو مَن يمثله بوكالة شرعية إلى المحكمة في الموعد المحدد بمقر المحكمة في مدينة الرياض.

وفي حال عدم حضوره، سيتم نظر الدعوى غيابيًّا؛ استنادًا إلى المادة التاسعة من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؛ مشيرة إلى أنه يُرجى ممن يعرف عنه شيئًا إبلاغه بذلك.

05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441 01:13 PM

"الجزائية المتخصصة" تحدد موعدًا لـ"العمري" لحضور جلسة المحاكمة في حال عدم حضور المدعَى عليه.. سيتم نظر الدعوى غيابيًّا





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حددت المحكمةُ الجزائية المتخصصة الدائرةَ الثلاثية الرابعة، موعدًا للنظر في الدعوة المقامة من الادعاء العام ضد المدعَى عليه عبدالكريم بن علي بن صالح العمري "سعودي الجنسية"، بموجب السجل المدني رقم "1096395361"، يوم الأحد 30/ 01/ 1441هـ، الساعة العاشرة صباحًا؛ للنظر في الدعوى.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور أو مَن يمثله بوكالة شرعية إلى المحكمة في الموعد المحدد بمقر المحكمة في مدينة الرياض.

وفي حال عدم حضوره، سيتم نظر الدعوى غيابيًّا؛ استنادًا إلى المادة التاسعة من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؛ مشيرة إلى أنه يُرجى ممن يعرف عنه شيئًا إبلاغه بذلك.