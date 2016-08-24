استخراج جسم غريب من مريء طفلة 6 أشهر بمدينة الملك سلمان الطبية

تم اكتشافه بالصدفة بعد تنويم الطفلة بسبب التهاب الرئة بأحد المستشفيات

نجح فريق طبي بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بمنطقة المدينة المنورة بمستشفى النساء والولادة والأطفال، في استخراج جسم غريب بالمنظار من مريء طفلة تبلغ من العمر أقل من 6 أشهر، وتعتبر أصغر مريضة يتم استخراج جسم غريب منها.

واتضح بعد استخراج الجسم الغريب أنه من النقود المعدنية، وتم اكتشاف ذلك بالصدفة بعد تنويم الطفلة بسبب التهاب الرئة بمستشفى آخر وخرجت المريضة بصحة جيدة.