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في 6 محافظات خالية من كورونا.. فلسطين: عودة الموظفين الحكوميين لعملهم اليوم

مي الكيلة: لليوم الرابع على التوالي لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا

قرر مجلس الوزراء الفلسطيني عودة الموظفين الحكوميين لعملهم اليوم الثلاثاء، كالمعتاد في المحافظات الخالية من حالات إصابة بفيروس كورونا.

وقال أمجد غانم أمين عام مجلس الوزراء، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية: "اعتماد دوام كامل لموظفي مديريات الدوائر الحكومية في المحافظات غير المصابة بفيروس كورونا".

وأوضح أن الدوام يشمل "محافظات نابلس وبيت لحم وطولكرم وسلفيت وأريحا وطوباس، على أن يبدأ الدوام الساعة العاشرة صباحًا حتى الثالثة بعد الظهر".

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة: إنه لليوم الرابع على التوالي لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية.

وأضافت في بيان صحفي، أمس الاثنين، أنه تم تسجيل 16 حالة شفاء جديدة.

وأوضحت الكيلة أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين استقر عند 547.

وذكرت أن 348 حالة جديدة وضعت في الحجر المنزلي.

وتخضع الأراضي الفلسطينية لحالة طوارئ للشهر الثالث على التوالي.

وعملت الحكومة الفلسطينية على تخفيف الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وأبقت المساجد والمؤسسات التعليمية مغلقة.

فلسطين فيروس كورونا الجديد

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في 6 محافظات خالية من كورونا.. فلسطين: عودة الموظفين الحكوميين لعملهم اليوم
سبق

قرر مجلس الوزراء الفلسطيني عودة الموظفين الحكوميين لعملهم اليوم الثلاثاء، كالمعتاد في المحافظات الخالية من حالات إصابة بفيروس كورونا.

وقال أمجد غانم أمين عام مجلس الوزراء، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية: "اعتماد دوام كامل لموظفي مديريات الدوائر الحكومية في المحافظات غير المصابة بفيروس كورونا".

وأوضح أن الدوام يشمل "محافظات نابلس وبيت لحم وطولكرم وسلفيت وأريحا وطوباس، على أن يبدأ الدوام الساعة العاشرة صباحًا حتى الثالثة بعد الظهر".

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة: إنه لليوم الرابع على التوالي لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية.

وأضافت في بيان صحفي، أمس الاثنين، أنه تم تسجيل 16 حالة شفاء جديدة.

وأوضحت الكيلة أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين استقر عند 547.

وذكرت أن 348 حالة جديدة وضعت في الحجر المنزلي.

وتخضع الأراضي الفلسطينية لحالة طوارئ للشهر الثالث على التوالي.

وعملت الحكومة الفلسطينية على تخفيف الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وأبقت المساجد والمؤسسات التعليمية مغلقة.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
07:41 PM

في 6 محافظات خالية من كورونا.. فلسطين: عودة الموظفين الحكوميين لعملهم اليوم

مي الكيلة: لليوم الرابع على التوالي لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قرر مجلس الوزراء الفلسطيني عودة الموظفين الحكوميين لعملهم اليوم الثلاثاء، كالمعتاد في المحافظات الخالية من حالات إصابة بفيروس كورونا.

وقال أمجد غانم أمين عام مجلس الوزراء، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية: "اعتماد دوام كامل لموظفي مديريات الدوائر الحكومية في المحافظات غير المصابة بفيروس كورونا".

وأوضح أن الدوام يشمل "محافظات نابلس وبيت لحم وطولكرم وسلفيت وأريحا وطوباس، على أن يبدأ الدوام الساعة العاشرة صباحًا حتى الثالثة بعد الظهر".

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة: إنه لليوم الرابع على التوالي لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية.

وأضافت في بيان صحفي، أمس الاثنين، أنه تم تسجيل 16 حالة شفاء جديدة.

وأوضحت الكيلة أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين استقر عند 547.

وذكرت أن 348 حالة جديدة وضعت في الحجر المنزلي.

وتخضع الأراضي الفلسطينية لحالة طوارئ للشهر الثالث على التوالي.

وعملت الحكومة الفلسطينية على تخفيف الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وأبقت المساجد والمؤسسات التعليمية مغلقة.

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