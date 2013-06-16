"التحالف" يدمّر منصة لإطلاق الصواريخ تابعة للحوثيين في عبس

دمّرت مقاتلات التحالف العربي منصة لإطلاق الصواريخ تابعة للمتمردين الحوثيين في عبس بمحافظة حجة باليمن.
ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، شنّت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات متفرقة على أهداف نوعية لميليشيات الحوثي اليمنية في صعدة وصنعاء.
دمّرت مقاتلات التحالف العربي منصة لإطلاق الصواريخ تابعة للمتمردين الحوثيين في عبس بمحافظة حجة باليمن.
ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، شنّت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات متفرقة على أهداف نوعية لميليشيات الحوثي اليمنية في صعدة وصنعاء.
دمّرت مقاتلات التحالف العربي منصة لإطلاق الصواريخ تابعة للمتمردين الحوثيين في عبس بمحافظة حجة باليمن.
ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، شنّت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات متفرقة على أهداف نوعية لميليشيات الحوثي اليمنية في صعدة وصنعاء.
دمّرت مقاتلات التحالف العربي منصة لإطلاق الصواريخ تابعة للمتمردين الحوثيين في عبس بمحافظة حجة باليمن.
ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، شنّت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات متفرقة على أهداف نوعية لميليشيات الحوثي اليمنية في صعدة وصنعاء.