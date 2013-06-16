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"التحالف" يدمّر منصة لإطلاق الصواريخ تابعة للحوثيين في عبس

شنّ سلسلة غارات متفرقة على أهداف نوعية للميليشيات في صعدة

دمّرت مقاتلات التحالف العربي منصة لإطلاق الصواريخ تابعة للمتمردين الحوثيين في عبس بمحافظة حجة باليمن.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، شنّت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات متفرقة على أهداف نوعية لميليشيات الحوثي اليمنية في صعدة وصنعاء.

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"التحالف" يدمّر منصة لإطلاق الصواريخ تابعة للحوثيين في عبس
سبق

دمّرت مقاتلات التحالف العربي منصة لإطلاق الصواريخ تابعة للمتمردين الحوثيين في عبس بمحافظة حجة باليمن.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، شنّت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات متفرقة على أهداف نوعية لميليشيات الحوثي اليمنية في صعدة وصنعاء.

16 يونيو 2019 - 13 شوّال 1440
12:07 PM

"التحالف" يدمّر منصة لإطلاق الصواريخ تابعة للحوثيين في عبس

شنّ سلسلة غارات متفرقة على أهداف نوعية للميليشيات في صعدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دمّرت مقاتلات التحالف العربي منصة لإطلاق الصواريخ تابعة للمتمردين الحوثيين في عبس بمحافظة حجة باليمن.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، شنّت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات متفرقة على أهداف نوعية لميليشيات الحوثي اليمنية في صعدة وصنعاء.

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