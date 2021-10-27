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لحظات مُرعبة عاشها الركاب.. انفجار إطارات طائرة مصرية في المدينة المنورة

كان على متنها 109 بالإضافة إلى طاقم مكون من 6 أفراد.. وجميعهم بخير

عاش ركاب طائرة مصر للطيران مساء اليوم الثلاثاء لحظات مرعبة عند انفجار إطارات الطائرة الأمامية أثناء هبوطها بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.

وذكرت تقارير مصرية أن الطائرة التي تعرضت للحادثة كان على متنها 109 ركاب بالإضافة إلى طاقم مكون من ستة أفراد وجميعهم بخير.

وأسفر انفجار الإطارين الأماميين إلى تعرض الجناحين أيضاً لبعض التلفيات، وتمكن قائد الطائرة من الحفاظ على مسار الطائرة، وشملت التلفيات إطارات الطائرة الأمامية والمحرك وجسم الطائرة.

وقالت شركة مصر للطيران في بيان لها إن الرحلة رقم 2677 من طراز بوينج B737/800 والمتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار المدينة المنورة الثلاثاء وعلى متنها عدد 109 ركاب، أثناء هبوطها حدث تسريب هواء إطاري الطائرة الأمامي.

وأشار البيان إلى أنه تم التعامل مع الموقف عن طريق قائد الرحلة وقد تم الاتصال بغرفة العمليات الرئيسة بالقاهرة وعلى الفور تم توفير طائرة بديلة لعودة الركاب وطاقم الطائرة، وجار التحقيق في أسباب الواقعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لحظات مُرعبة عاشها الركاب.. انفجار إطارات طائرة مصرية في المدينة المنورة
سبق

عاش ركاب طائرة مصر للطيران مساء اليوم الثلاثاء لحظات مرعبة عند انفجار إطارات الطائرة الأمامية أثناء هبوطها بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.

وذكرت تقارير مصرية أن الطائرة التي تعرضت للحادثة كان على متنها 109 ركاب بالإضافة إلى طاقم مكون من ستة أفراد وجميعهم بخير.

وأسفر انفجار الإطارين الأماميين إلى تعرض الجناحين أيضاً لبعض التلفيات، وتمكن قائد الطائرة من الحفاظ على مسار الطائرة، وشملت التلفيات إطارات الطائرة الأمامية والمحرك وجسم الطائرة.

وقالت شركة مصر للطيران في بيان لها إن الرحلة رقم 2677 من طراز بوينج B737/800 والمتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار المدينة المنورة الثلاثاء وعلى متنها عدد 109 ركاب، أثناء هبوطها حدث تسريب هواء إطاري الطائرة الأمامي.

وأشار البيان إلى أنه تم التعامل مع الموقف عن طريق قائد الرحلة وقد تم الاتصال بغرفة العمليات الرئيسة بالقاهرة وعلى الفور تم توفير طائرة بديلة لعودة الركاب وطاقم الطائرة، وجار التحقيق في أسباب الواقعة.

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
10:23 PM

لحظات مُرعبة عاشها الركاب.. انفجار إطارات طائرة مصرية في المدينة المنورة

كان على متنها 109 بالإضافة إلى طاقم مكون من 6 أفراد.. وجميعهم بخير

A A A
خالد علي - الرياض
6
6,842

عاش ركاب طائرة مصر للطيران مساء اليوم الثلاثاء لحظات مرعبة عند انفجار إطارات الطائرة الأمامية أثناء هبوطها بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.

وذكرت تقارير مصرية أن الطائرة التي تعرضت للحادثة كان على متنها 109 ركاب بالإضافة إلى طاقم مكون من ستة أفراد وجميعهم بخير.

وأسفر انفجار الإطارين الأماميين إلى تعرض الجناحين أيضاً لبعض التلفيات، وتمكن قائد الطائرة من الحفاظ على مسار الطائرة، وشملت التلفيات إطارات الطائرة الأمامية والمحرك وجسم الطائرة.

وقالت شركة مصر للطيران في بيان لها إن الرحلة رقم 2677 من طراز بوينج B737/800 والمتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار المدينة المنورة الثلاثاء وعلى متنها عدد 109 ركاب، أثناء هبوطها حدث تسريب هواء إطاري الطائرة الأمامي.

وأشار البيان إلى أنه تم التعامل مع الموقف عن طريق قائد الرحلة وقد تم الاتصال بغرفة العمليات الرئيسة بالقاهرة وعلى الفور تم توفير طائرة بديلة لعودة الركاب وطاقم الطائرة، وجار التحقيق في أسباب الواقعة.

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