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الهلال الأحمر يطلق فرقاً إسعافية تطوعية لدعم مراكز الرياض

في إطار جهود التصدي لأزمة فيروس كورونا

أطلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض مبادرة دعم المراكز الإسعافية بفرق إسعافية تطوعية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأعلن المشرف العام على الشؤون الإسعافية الدكتور أحمد السلامة إشارة إطلاق عشرة فرق إسعافية ضمن من تمت جدولتهم لدعم العملية الإسعافية.

تأتي تلك الخطوة ضمن خطط فرع الهيئة في منطقة الرياض للاستفادة من تطوع منسوبيها في فترات راحتهم كدعم في فترة الأزمات.

ووجّه "السلامة" شكره للعاملين في الميدان وفي غرفة العمليات وحرصهم على العمل التطوعي الإسعافي، حيث ضحوا بوقت راحتهم للعمل والتطوع بفرق إسعافية وأفراد لمساندة زملائهم في الميدان وغرفة العمليات بالمنطقة.

وقال: ما تقومون به من أعمال إنسانية وتطوعية في المجال الإسعافي يؤكد حس المسؤولية لديكم تجاه وطنكم والعمق الإنساني الذي تحملونه بداخلكم خلال ما تقومون به من أعمال إسعافية في الميدان للمصابين والمرضى.

بدوره، رفع مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الرياض الدكتور أحمد الخريصي شكره للمشرف العام على الشؤون الإسعافية على قربه ومساندته لما من شأنه دعم الأعمال الإسعافية وتطويرها.

وذكر أن ذلك له أثره الإيجابي في تعزيز الإجراءات الداعمة للاستجابة الإسعافية المتميزة، كما وجه شكره للمتطوعين على مساندتهم زملائهم في ظل الأزمة الحالية.

جدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن عدد من الحزم والإجراءات الاستعدادية الاستباقية فيما لو حدث أي تطورات في أزمة كورونا المستجد، حيث تسخر الهيئة كل إمكانياتها بإشراف ومتابعة من رئيس الهيئة الدكتور محمد القاسم لمواجهة هذه الجائحة من خلال خطط تعمل الهيئة على تنفيذها بشكل مستمر خلال هذه الأزمة.

فيروس كورونا الجديد الهلال الأحمر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الهلال الأحمر يطلق فرقاً إسعافية تطوعية لدعم مراكز الرياض
سبق

أطلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض مبادرة دعم المراكز الإسعافية بفرق إسعافية تطوعية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأعلن المشرف العام على الشؤون الإسعافية الدكتور أحمد السلامة إشارة إطلاق عشرة فرق إسعافية ضمن من تمت جدولتهم لدعم العملية الإسعافية.

تأتي تلك الخطوة ضمن خطط فرع الهيئة في منطقة الرياض للاستفادة من تطوع منسوبيها في فترات راحتهم كدعم في فترة الأزمات.

ووجّه "السلامة" شكره للعاملين في الميدان وفي غرفة العمليات وحرصهم على العمل التطوعي الإسعافي، حيث ضحوا بوقت راحتهم للعمل والتطوع بفرق إسعافية وأفراد لمساندة زملائهم في الميدان وغرفة العمليات بالمنطقة.

وقال: ما تقومون به من أعمال إنسانية وتطوعية في المجال الإسعافي يؤكد حس المسؤولية لديكم تجاه وطنكم والعمق الإنساني الذي تحملونه بداخلكم خلال ما تقومون به من أعمال إسعافية في الميدان للمصابين والمرضى.

بدوره، رفع مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الرياض الدكتور أحمد الخريصي شكره للمشرف العام على الشؤون الإسعافية على قربه ومساندته لما من شأنه دعم الأعمال الإسعافية وتطويرها.

وذكر أن ذلك له أثره الإيجابي في تعزيز الإجراءات الداعمة للاستجابة الإسعافية المتميزة، كما وجه شكره للمتطوعين على مساندتهم زملائهم في ظل الأزمة الحالية.

جدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن عدد من الحزم والإجراءات الاستعدادية الاستباقية فيما لو حدث أي تطورات في أزمة كورونا المستجد، حيث تسخر الهيئة كل إمكانياتها بإشراف ومتابعة من رئيس الهيئة الدكتور محمد القاسم لمواجهة هذه الجائحة من خلال خطط تعمل الهيئة على تنفيذها بشكل مستمر خلال هذه الأزمة.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
05:22 PM
اخر تعديل
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
06:48 PM

الهلال الأحمر يطلق فرقاً إسعافية تطوعية لدعم مراكز الرياض

في إطار جهود التصدي لأزمة فيروس كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض مبادرة دعم المراكز الإسعافية بفرق إسعافية تطوعية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأعلن المشرف العام على الشؤون الإسعافية الدكتور أحمد السلامة إشارة إطلاق عشرة فرق إسعافية ضمن من تمت جدولتهم لدعم العملية الإسعافية.

تأتي تلك الخطوة ضمن خطط فرع الهيئة في منطقة الرياض للاستفادة من تطوع منسوبيها في فترات راحتهم كدعم في فترة الأزمات.

ووجّه "السلامة" شكره للعاملين في الميدان وفي غرفة العمليات وحرصهم على العمل التطوعي الإسعافي، حيث ضحوا بوقت راحتهم للعمل والتطوع بفرق إسعافية وأفراد لمساندة زملائهم في الميدان وغرفة العمليات بالمنطقة.

وقال: ما تقومون به من أعمال إنسانية وتطوعية في المجال الإسعافي يؤكد حس المسؤولية لديكم تجاه وطنكم والعمق الإنساني الذي تحملونه بداخلكم خلال ما تقومون به من أعمال إسعافية في الميدان للمصابين والمرضى.

بدوره، رفع مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الرياض الدكتور أحمد الخريصي شكره للمشرف العام على الشؤون الإسعافية على قربه ومساندته لما من شأنه دعم الأعمال الإسعافية وتطويرها.

وذكر أن ذلك له أثره الإيجابي في تعزيز الإجراءات الداعمة للاستجابة الإسعافية المتميزة، كما وجه شكره للمتطوعين على مساندتهم زملائهم في ظل الأزمة الحالية.

جدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن عدد من الحزم والإجراءات الاستعدادية الاستباقية فيما لو حدث أي تطورات في أزمة كورونا المستجد، حيث تسخر الهيئة كل إمكانياتها بإشراف ومتابعة من رئيس الهيئة الدكتور محمد القاسم لمواجهة هذه الجائحة من خلال خطط تعمل الهيئة على تنفيذها بشكل مستمر خلال هذه الأزمة.

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