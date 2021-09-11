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شاهد.. الطائف تشهد هطول الأمطار و"المدني" يحذّر

الجهات الأمنية تواجدت بالميدان لمباشرة أي بلاغ

شهدت محافظة الطائف هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة، شملت الأحياء السكنية، والطرق السريعة "السيل والرياض" في ظل تواجد الجهات الأمنية بالميدان، لمباشرة أي بلاغ طارئ، لا سمح الله.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمحافظة الطائف، المواطنين والمسافرين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنب السرعة على امتداد الطريق والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب، وشددت على ضرورة اتباع إرشادات السلامة أثناء هطول الأمطار.

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شاهد.. الطائف تشهد هطول الأمطار و"المدني" يحذّر
سبق

شهدت محافظة الطائف هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة، شملت الأحياء السكنية، والطرق السريعة "السيل والرياض" في ظل تواجد الجهات الأمنية بالميدان، لمباشرة أي بلاغ طارئ، لا سمح الله.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمحافظة الطائف، المواطنين والمسافرين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنب السرعة على امتداد الطريق والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب، وشددت على ضرورة اتباع إرشادات السلامة أثناء هطول الأمطار.

11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443
02:57 PM

شاهد.. الطائف تشهد هطول الأمطار و"المدني" يحذّر

الجهات الأمنية تواجدت بالميدان لمباشرة أي بلاغ

A A A
متعب البقمي - الرياض
0
1,902

شهدت محافظة الطائف هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة، شملت الأحياء السكنية، والطرق السريعة "السيل والرياض" في ظل تواجد الجهات الأمنية بالميدان، لمباشرة أي بلاغ طارئ، لا سمح الله.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمحافظة الطائف، المواطنين والمسافرين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنب السرعة على امتداد الطريق والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب، وشددت على ضرورة اتباع إرشادات السلامة أثناء هطول الأمطار.

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