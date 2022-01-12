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بعد شراء عقده من كروز آزول المكسيكي .."النصر"  يتعاقد مع الأوروغوياني "جوناثان"

أعلن نادي النصر - رسميًا - في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع اللاعب ( الدولي) الأوروغوياني جوناثان روديجيز، لدعم صفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة " الميركاتو الشتوي" .

وقال النادي العاصمي ، من خلال تغريدة له من خلال حسابه في " تويتر" : "أتمت إدارة نادي ⁧النصر إجراءات التعاقد مع النجم الأوروغوياني الدولي جوناثان رودريجيز بعد شراء عقده من نادي كروز آزول المكسيكي ويصل اللاعب إلى الرياض اليوم لإجراء الفحص الطبي قبل الانضمام إلى الفريق".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد شراء عقده من كروز آزول المكسيكي .."النصر"  يتعاقد مع الأوروغوياني "جوناثان"
سبق

أعلن نادي النصر - رسميًا - في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع اللاعب ( الدولي) الأوروغوياني جوناثان روديجيز، لدعم صفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة " الميركاتو الشتوي" .

وقال النادي العاصمي ، من خلال تغريدة له من خلال حسابه في " تويتر" : "أتمت إدارة نادي ⁧النصر إجراءات التعاقد مع النجم الأوروغوياني الدولي جوناثان رودريجيز بعد شراء عقده من نادي كروز آزول المكسيكي ويصل اللاعب إلى الرياض اليوم لإجراء الفحص الطبي قبل الانضمام إلى الفريق".

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
01:20 AM
اخر تعديل
12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
07:06 AM

بعد شراء عقده من كروز آزول المكسيكي .."النصر"  يتعاقد مع الأوروغوياني "جوناثان"

A A A
أحمد سرور - الرياض
5
5,603

أعلن نادي النصر - رسميًا - في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع اللاعب ( الدولي) الأوروغوياني جوناثان روديجيز، لدعم صفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة " الميركاتو الشتوي" .

وقال النادي العاصمي ، من خلال تغريدة له من خلال حسابه في " تويتر" : "أتمت إدارة نادي ⁧النصر إجراءات التعاقد مع النجم الأوروغوياني الدولي جوناثان رودريجيز بعد شراء عقده من نادي كروز آزول المكسيكي ويصل اللاعب إلى الرياض اليوم لإجراء الفحص الطبي قبل الانضمام إلى الفريق".

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