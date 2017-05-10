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"الحية الذئب".. شاهد رأسي ثعبان واحد في صراع على الطريق والطعام

لهذا السبب يفضل البعض قتلها

كشف شريط فيديو من الهند عن حالة نادرة لرأسي ثعبان واحد وهما يتصارعان على أي طريق يسلكه الحيوان، فيقومان بعض بعضهما البعض، في قتال متواصل حتى على الطعام، حسب الخبراء.

وتقول صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، إنه عثر على الثعبان النادر ذي الرأسين في غابة قرب ولاية أوديشا شرقي الهند.

وأضافت الصحيفة: إن "الحية الذئب" ولدت منذ فترة قريبة، وهي غير سامة، ويبلغ طولها الآن 14 سم، وهي حالة ولادة نادرة تحدث مرة واحدة بين كل 100 ألف مولود.

وحسب الخبراء: فقد ولدت الحية برأسين وأربعة أعين ودماغين مستقلين، ولهذا هما في صراع دائم من أجل التحرك والتجول في طريقهما، كما يتصارعان على الطعام، وأحد الرأسين أكثر نضوجًا من الأخرى.

وتقول الصحيفة: في ثقافة بعض المجتمعات، تعتبر ولادة حية برأسين نذيرًا بحدوث كارثة ، ولذا يفضلون قتلها.

وفي النهاية قررت السلطات إطلاق الحية في الغابة لتعود إلى بيئتها الطبيعية.

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"الحية الذئب".. شاهد رأسي ثعبان واحد في صراع على الطريق والطعام
سبق

كشف شريط فيديو من الهند عن حالة نادرة لرأسي ثعبان واحد وهما يتصارعان على أي طريق يسلكه الحيوان، فيقومان بعض بعضهما البعض، في قتال متواصل حتى على الطعام، حسب الخبراء.

وتقول صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، إنه عثر على الثعبان النادر ذي الرأسين في غابة قرب ولاية أوديشا شرقي الهند.

وأضافت الصحيفة: إن "الحية الذئب" ولدت منذ فترة قريبة، وهي غير سامة، ويبلغ طولها الآن 14 سم، وهي حالة ولادة نادرة تحدث مرة واحدة بين كل 100 ألف مولود.

وحسب الخبراء: فقد ولدت الحية برأسين وأربعة أعين ودماغين مستقلين، ولهذا هما في صراع دائم من أجل التحرك والتجول في طريقهما، كما يتصارعان على الطعام، وأحد الرأسين أكثر نضوجًا من الأخرى.

وتقول الصحيفة: في ثقافة بعض المجتمعات، تعتبر ولادة حية برأسين نذيرًا بحدوث كارثة ، ولذا يفضلون قتلها.

وفي النهاية قررت السلطات إطلاق الحية في الغابة لتعود إلى بيئتها الطبيعية.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
04:53 PM

"الحية الذئب".. شاهد رأسي ثعبان واحد في صراع على الطريق والطعام

لهذا السبب يفضل البعض قتلها

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
1,225

كشف شريط فيديو من الهند عن حالة نادرة لرأسي ثعبان واحد وهما يتصارعان على أي طريق يسلكه الحيوان، فيقومان بعض بعضهما البعض، في قتال متواصل حتى على الطعام، حسب الخبراء.

وتقول صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، إنه عثر على الثعبان النادر ذي الرأسين في غابة قرب ولاية أوديشا شرقي الهند.

وأضافت الصحيفة: إن "الحية الذئب" ولدت منذ فترة قريبة، وهي غير سامة، ويبلغ طولها الآن 14 سم، وهي حالة ولادة نادرة تحدث مرة واحدة بين كل 100 ألف مولود.

وحسب الخبراء: فقد ولدت الحية برأسين وأربعة أعين ودماغين مستقلين، ولهذا هما في صراع دائم من أجل التحرك والتجول في طريقهما، كما يتصارعان على الطعام، وأحد الرأسين أكثر نضوجًا من الأخرى.

وتقول الصحيفة: في ثقافة بعض المجتمعات، تعتبر ولادة حية برأسين نذيرًا بحدوث كارثة ، ولذا يفضلون قتلها.

وفي النهاية قررت السلطات إطلاق الحية في الغابة لتعود إلى بيئتها الطبيعية.

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