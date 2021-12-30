ردم أكثر من 2400 بئر بالمرحلة الأولى من مشروع ردم الآبار المهجورة

وزارة البيئة: ضمن مشروع يستهدف ضمان سلامة عابري الطرق والمتنزهين

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة ردم 2450 بئراً حتى نهاية العام الجاري 2021م، ضمن المرحلة الأولى في مشروع ردم الآبار المكشوفة بالمملكة.

وأضافت في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها في "تويتر": يستهدف المشروع ضمان سلامة عابري الطرق والمتنزهين، وتطبيق نظام موحد للخدمات الإلكترونية وتحديد الإجراءات والضوابط.

وتابعت: من الأهداف الأخرى إتاحة الفرصة للإبلاغ عن أي بئر مهجورة عبر خدمة "بلغ" التي تسمح للمستفيد بالإبلاغ عن الآبار المكشوفة وسوسة النخيل وبلاغات الجراد، ومعالجة وضعها.