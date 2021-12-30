ردم أكثر من 2400 بئر بالمرحلة الأولى من مشروع ردم الآبار المهجورة
وزارة البيئة: ضمن مشروع يستهدف ضمان سلامة عابري الطرق والمتنزهين
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة ردم 2450 بئراً حتى نهاية العام الجاري 2021م، ضمن المرحلة الأولى في مشروع ردم الآبار المكشوفة بالمملكة.
وأضافت في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها في "تويتر": يستهدف المشروع ضمان سلامة عابري الطرق والمتنزهين، وتطبيق نظام موحد للخدمات الإلكترونية وتحديد الإجراءات والضوابط.
وتابعت: من الأهداف الأخرى إتاحة الفرصة للإبلاغ عن أي بئر مهجورة عبر خدمة "بلغ" التي تسمح للمستفيد بالإبلاغ عن الآبار المكشوفة وسوسة النخيل وبلاغات الجراد، ومعالجة وضعها.
ردم أكثر من 2400 بئر بالمرحلة الأولى من مشروع ردم الآبار المهجورة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-12-30
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة ردم 2450 بئراً حتى نهاية العام الجاري 2021م، ضمن المرحلة الأولى في مشروع ردم الآبار المكشوفة بالمملكة.
وأضافت في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها في "تويتر": يستهدف المشروع ضمان سلامة عابري الطرق والمتنزهين، وتطبيق نظام موحد للخدمات الإلكترونية وتحديد الإجراءات والضوابط.
وتابعت: من الأهداف الأخرى إتاحة الفرصة للإبلاغ عن أي بئر مهجورة عبر خدمة "بلغ" التي تسمح للمستفيد بالإبلاغ عن الآبار المكشوفة وسوسة النخيل وبلاغات الجراد، ومعالجة وضعها.
30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
11:01 AM
ردم أكثر من 2400 بئر بالمرحلة الأولى من مشروع ردم الآبار المهجورة
وزارة البيئة: ضمن مشروع يستهدف ضمان سلامة عابري الطرق والمتنزهين
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة ردم 2450 بئراً حتى نهاية العام الجاري 2021م، ضمن المرحلة الأولى في مشروع ردم الآبار المكشوفة بالمملكة.
وأضافت في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها في "تويتر": يستهدف المشروع ضمان سلامة عابري الطرق والمتنزهين، وتطبيق نظام موحد للخدمات الإلكترونية وتحديد الإجراءات والضوابط.
وتابعت: من الأهداف الأخرى إتاحة الفرصة للإبلاغ عن أي بئر مهجورة عبر خدمة "بلغ" التي تسمح للمستفيد بالإبلاغ عن الآبار المكشوفة وسوسة النخيل وبلاغات الجراد، ومعالجة وضعها.