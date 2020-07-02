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موريتانيا: تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا

ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 4472

أعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف، عن تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 4472 إصابة مؤكدة.

وأضاف مدير الصحة العمومية خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية في موريتانيا، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر إجراء 803 تحليلات مخبرية؛ مشيرًا إلى تسجيل 55 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس؛ ليرتفع عدد المتعافين إلى 1677 شخصًا.

وأفاد المسؤول الصحي أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة ليستقر عدد المتوفين عند 129 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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موريتانيا: تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف، عن تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 4472 إصابة مؤكدة.

وأضاف مدير الصحة العمومية خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية في موريتانيا، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر إجراء 803 تحليلات مخبرية؛ مشيرًا إلى تسجيل 55 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس؛ ليرتفع عدد المتعافين إلى 1677 شخصًا.

وأفاد المسؤول الصحي أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة ليستقر عدد المتوفين عند 129 حالة وفاة.

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
08:34 AM

موريتانيا: تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا

ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 4472

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف، عن تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 4472 إصابة مؤكدة.

وأضاف مدير الصحة العمومية خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية في موريتانيا، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر إجراء 803 تحليلات مخبرية؛ مشيرًا إلى تسجيل 55 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس؛ ليرتفع عدد المتعافين إلى 1677 شخصًا.

وأفاد المسؤول الصحي أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة ليستقر عدد المتوفين عند 129 حالة وفاة.

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