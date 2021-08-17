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"الحبشان" يكشف أسباب حرائق مستودعات سوق الأعلاف بالأفلاج

دعا إلى دمج أسواق الماشية

كشف رئيس رابطة الأفلاج الخضراء محمد الحبشان، عن تكهنات لتلك الحرائق المتتالية لمستودعات بسوق الأعلاف في الأفلاج.

وقال "الحبشان"، في تغريدات له على "تويتر": "تعدد الحرائق لأسباب منها عدم وجود تراخيص، وعدم وجود حراسات أمنية، وعدم وجود كاميرات مراقبة... أسباب متعددة لخسارة المواطنين الذين يعملون في أسواق الأعلاف".

وأضاف: "دمج أسواق الماشية (أغنام وابل) مع الأعلاف بات ضروريًا، وإغلاق الأسواق الحالية ستجبر الجميع على الانتقال للسوق الجديد، كذلك تسوير المقر الجديد وتوحيد عملية الدخول والخروج من خلال مدخل واحد فقط ".

واختتم قائلاً: "كل هذه تحتاج لدراسة من قبل الجهات المختصة بالأفلاج".

يُذكر أن سوق الأعلاف في الأفلاج يقع في حديقة تتوسط أحياء سكنية، وشهد في أقل من شهر اندلاع النيران في العديد من البسطات داخل السوق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحبشان" يكشف أسباب حرائق مستودعات سوق الأعلاف بالأفلاج
سبق

كشف رئيس رابطة الأفلاج الخضراء محمد الحبشان، عن تكهنات لتلك الحرائق المتتالية لمستودعات بسوق الأعلاف في الأفلاج.

وقال "الحبشان"، في تغريدات له على "تويتر": "تعدد الحرائق لأسباب منها عدم وجود تراخيص، وعدم وجود حراسات أمنية، وعدم وجود كاميرات مراقبة... أسباب متعددة لخسارة المواطنين الذين يعملون في أسواق الأعلاف".

وأضاف: "دمج أسواق الماشية (أغنام وابل) مع الأعلاف بات ضروريًا، وإغلاق الأسواق الحالية ستجبر الجميع على الانتقال للسوق الجديد، كذلك تسوير المقر الجديد وتوحيد عملية الدخول والخروج من خلال مدخل واحد فقط ".

واختتم قائلاً: "كل هذه تحتاج لدراسة من قبل الجهات المختصة بالأفلاج".

يُذكر أن سوق الأعلاف في الأفلاج يقع في حديقة تتوسط أحياء سكنية، وشهد في أقل من شهر اندلاع النيران في العديد من البسطات داخل السوق.

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
05:17 PM

"الحبشان" يكشف أسباب حرائق مستودعات سوق الأعلاف بالأفلاج

دعا إلى دمج أسواق الماشية

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
0
2,166

كشف رئيس رابطة الأفلاج الخضراء محمد الحبشان، عن تكهنات لتلك الحرائق المتتالية لمستودعات بسوق الأعلاف في الأفلاج.

وقال "الحبشان"، في تغريدات له على "تويتر": "تعدد الحرائق لأسباب منها عدم وجود تراخيص، وعدم وجود حراسات أمنية، وعدم وجود كاميرات مراقبة... أسباب متعددة لخسارة المواطنين الذين يعملون في أسواق الأعلاف".

وأضاف: "دمج أسواق الماشية (أغنام وابل) مع الأعلاف بات ضروريًا، وإغلاق الأسواق الحالية ستجبر الجميع على الانتقال للسوق الجديد، كذلك تسوير المقر الجديد وتوحيد عملية الدخول والخروج من خلال مدخل واحد فقط ".

واختتم قائلاً: "كل هذه تحتاج لدراسة من قبل الجهات المختصة بالأفلاج".

يُذكر أن سوق الأعلاف في الأفلاج يقع في حديقة تتوسط أحياء سكنية، وشهد في أقل من شهر اندلاع النيران في العديد من البسطات داخل السوق.

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