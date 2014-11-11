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"الأرصاد" تنبّه المدينة ونجران من أتربة مثارة وأمطار رعدية

تؤدي إلى تدني الرؤية والدفاع المدني يدعو إلى اتباع الإرشادات

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم, تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنوّرة, تشمل أتربة مثارة, وأمطاراً رعدية على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية, والعلا, والعيص, والمهد, وبدر, وخيبر, ووادي الفرع, وينبع.

وأفادت بأن الحالة تتواصل -بمشيئة الله- من الساعة الـ 4 صباحاً, وتستمر حتى الـ 11 مساءً.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة، الجميع، إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة في أثناء هطول الأمطار, وعدم الاقتراب من الأودية ومجاري السيول.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: شرورة، وخباش، وحبونا، وثار، ويدمة.

الأرصاد حالة الطقس أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبّه المدينة ونجران من أتربة مثارة وأمطار رعدية
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم, تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنوّرة, تشمل أتربة مثارة, وأمطاراً رعدية على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية, والعلا, والعيص, والمهد, وبدر, وخيبر, ووادي الفرع, وينبع.

وأفادت بأن الحالة تتواصل -بمشيئة الله- من الساعة الـ 4 صباحاً, وتستمر حتى الـ 11 مساءً.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة، الجميع، إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة في أثناء هطول الأمطار, وعدم الاقتراب من الأودية ومجاري السيول.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: شرورة، وخباش، وحبونا، وثار، ويدمة.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
09:16 AM

"الأرصاد" تنبّه المدينة ونجران من أتربة مثارة وأمطار رعدية

تؤدي إلى تدني الرؤية والدفاع المدني يدعو إلى اتباع الإرشادات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم, تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنوّرة, تشمل أتربة مثارة, وأمطاراً رعدية على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية, والعلا, والعيص, والمهد, وبدر, وخيبر, ووادي الفرع, وينبع.

وأفادت بأن الحالة تتواصل -بمشيئة الله- من الساعة الـ 4 صباحاً, وتستمر حتى الـ 11 مساءً.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة، الجميع، إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة في أثناء هطول الأمطار, وعدم الاقتراب من الأودية ومجاري السيول.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: شرورة، وخباش، وحبونا، وثار، ويدمة.

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