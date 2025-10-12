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أبلغوا عن الحالات الطارئة.. "مدني الباحة" تحذّر على وقع تنبيه "الأرصاد"

أمطار رعدية ورياح سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية حتى الساعة الـ 8 مساءً

حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم (998) للإبلاغ عن أي حالات طارئة -لا سمح الله-.

كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد نبّهت من أمطار رعدية على منطقة الباحة، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً، مدينة الباحة ومحافظتَي العقيق وبلجرشي والأجزاء المجاورة لها.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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أبلغوا عن الحالات الطارئة.. "مدني الباحة" تحذّر على وقع تنبيه "الأرصاد"
سبق

حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم (998) للإبلاغ عن أي حالات طارئة -لا سمح الله-.

كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد نبّهت من أمطار رعدية على منطقة الباحة، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً، مدينة الباحة ومحافظتَي العقيق وبلجرشي والأجزاء المجاورة لها.

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
12:01 PM

أبلغوا عن الحالات الطارئة.. "مدني الباحة" تحذّر على وقع تنبيه "الأرصاد"

أمطار رعدية ورياح سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية حتى الساعة الـ 8 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
0
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حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم (998) للإبلاغ عن أي حالات طارئة -لا سمح الله-.

كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد نبّهت من أمطار رعدية على منطقة الباحة، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً، مدينة الباحة ومحافظتَي العقيق وبلجرشي والأجزاء المجاورة لها.

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