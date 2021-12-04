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"لوتشيسكو" رفض التعاقد مع "النصر".. والإدارة تفتح ملف "بيدرو مارتينيز"

أكد أنه لن يحضر للدوري السعودي إلا مع "الهلال"

كشفت تقارير صحفية يونانية أن إدارة نادي النصر رغبت في التعاقد مع الروماني رازفان لوتشيسكو قبل 3 أشهر من الآن.

وبحسب ما نقلت صحيفة "sportime" اليونانية فإن المدرب الروماني رفض الوجود في الدوري السعودي مع أي نادٍ باستثناء الهلال.

وحقق الهلال مع لوتشيسكو الدوري ودوري أبطال آسيا بعد غياب طويل؛ وذلك عقب تغلبه على أوراوا الياباني في 2019.

من جهة ثانية، كشفت التقارير اليونانية ذاتها عن أن إدارة الأصفر أعادت من جديد مفاوضاتها مع المدرب البرتغالي بيدرو مارتينيز.

وبحسب تلك التقارير فإن النصراويين جددوا عرضهم لمدرب أولمبياكوس الحالي لقيادة الفريق رغم رفض المدرب عرضهم السابق.

وانضم بيدرو مارتينيز لقائمة مدربين تحدثت عنهم صحف عالمية بأنهم مطلوبون في النصر، مثل الفرنسي رودي غارسيا، والبرتغالي أبيل فيريرا.

النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"لوتشيسكو" رفض التعاقد مع "النصر".. والإدارة تفتح ملف "بيدرو مارتينيز"
سبق

كشفت تقارير صحفية يونانية أن إدارة نادي النصر رغبت في التعاقد مع الروماني رازفان لوتشيسكو قبل 3 أشهر من الآن.

وبحسب ما نقلت صحيفة "sportime" اليونانية فإن المدرب الروماني رفض الوجود في الدوري السعودي مع أي نادٍ باستثناء الهلال.

وحقق الهلال مع لوتشيسكو الدوري ودوري أبطال آسيا بعد غياب طويل؛ وذلك عقب تغلبه على أوراوا الياباني في 2019.

من جهة ثانية، كشفت التقارير اليونانية ذاتها عن أن إدارة الأصفر أعادت من جديد مفاوضاتها مع المدرب البرتغالي بيدرو مارتينيز.

وبحسب تلك التقارير فإن النصراويين جددوا عرضهم لمدرب أولمبياكوس الحالي لقيادة الفريق رغم رفض المدرب عرضهم السابق.

وانضم بيدرو مارتينيز لقائمة مدربين تحدثت عنهم صحف عالمية بأنهم مطلوبون في النصر، مثل الفرنسي رودي غارسيا، والبرتغالي أبيل فيريرا.

04 ديسمبر 2021 - 29 ربيع الآخر 1443
12:19 AM

"لوتشيسكو" رفض التعاقد مع "النصر".. والإدارة تفتح ملف "بيدرو مارتينيز"

أكد أنه لن يحضر للدوري السعودي إلا مع "الهلال"

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محمد السيّد - الرياض
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كشفت تقارير صحفية يونانية أن إدارة نادي النصر رغبت في التعاقد مع الروماني رازفان لوتشيسكو قبل 3 أشهر من الآن.

وبحسب ما نقلت صحيفة "sportime" اليونانية فإن المدرب الروماني رفض الوجود في الدوري السعودي مع أي نادٍ باستثناء الهلال.

وحقق الهلال مع لوتشيسكو الدوري ودوري أبطال آسيا بعد غياب طويل؛ وذلك عقب تغلبه على أوراوا الياباني في 2019.

من جهة ثانية، كشفت التقارير اليونانية ذاتها عن أن إدارة الأصفر أعادت من جديد مفاوضاتها مع المدرب البرتغالي بيدرو مارتينيز.

وبحسب تلك التقارير فإن النصراويين جددوا عرضهم لمدرب أولمبياكوس الحالي لقيادة الفريق رغم رفض المدرب عرضهم السابق.

وانضم بيدرو مارتينيز لقائمة مدربين تحدثت عنهم صحف عالمية بأنهم مطلوبون في النصر، مثل الفرنسي رودي غارسيا، والبرتغالي أبيل فيريرا.

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