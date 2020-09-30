النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ليبيا: 511 حالة إصابة جديدة بكورونا و11وفاة إضافية

تماثل 459 للشفاء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وتماثل 459 مصابًا للشفاء، في حين توفي 11 آخرون.

وأوضح المركز في بيان اليوم أن إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا وصل إلى 34 ألفًا و525 حالة: 14 ألفًا و613 نشطة، و19 ألفًا و361 متعافيًا، بينما توفي 551 آخرون، وذلك منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
ليبيا: 511 حالة إصابة جديدة بكورونا و11وفاة إضافية
سبق

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وتماثل 459 مصابًا للشفاء، في حين توفي 11 آخرون.

وأوضح المركز في بيان اليوم أن إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا وصل إلى 34 ألفًا و525 حالة: 14 ألفًا و613 نشطة، و19 ألفًا و361 متعافيًا، بينما توفي 551 آخرون، وذلك منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
06:47 PM

ليبيا: 511 حالة إصابة جديدة بكورونا و11وفاة إضافية

تماثل 459 للشفاء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
228

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وتماثل 459 مصابًا للشفاء، في حين توفي 11 آخرون.

وأوضح المركز في بيان اليوم أن إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا وصل إلى 34 ألفًا و525 حالة: 14 ألفًا و613 نشطة، و19 ألفًا و361 متعافيًا، بينما توفي 551 آخرون، وذلك منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,493
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,197
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,288
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,982

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة