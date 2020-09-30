ليبيا: 511 حالة إصابة جديدة بكورونا و11وفاة إضافية
تماثل 459 للشفاء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وتماثل 459 مصابًا للشفاء، في حين توفي 11 آخرون.
وأوضح المركز في بيان اليوم أن إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا وصل إلى 34 ألفًا و525 حالة: 14 ألفًا و613 نشطة، و19 ألفًا و361 متعافيًا، بينما توفي 551 آخرون، وذلك منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.
ليبيا: 511 حالة إصابة جديدة بكورونا و11وفاة إضافية
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-09-30
أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وتماثل 459 مصابًا للشفاء، في حين توفي 11 آخرون.
وأوضح المركز في بيان اليوم أن إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا وصل إلى 34 ألفًا و525 حالة: 14 ألفًا و613 نشطة، و19 ألفًا و361 متعافيًا، بينما توفي 551 آخرون، وذلك منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.
30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
06:47 PM
ليبيا: 511 حالة إصابة جديدة بكورونا و11وفاة إضافية
تماثل 459 للشفاء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وتماثل 459 مصابًا للشفاء، في حين توفي 11 آخرون.
وأوضح المركز في بيان اليوم أن إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا وصل إلى 34 ألفًا و525 حالة: 14 ألفًا و613 نشطة، و19 ألفًا و361 متعافيًا، بينما توفي 551 آخرون، وذلك منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.