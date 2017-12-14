سحرت وراجت.. مصور "عروس الغيم والشباب والقمر": 15 ثانية صنعت الفارق

لقطة لمحمد الهذلي وُلِدت قبل عامين وأعيد تداولها.. نزهة فوق قمة أحد جبال الهدا

كشف المصور محمد الهذلي سر صورة الغيم والشباب والقمر التي جمعتهم صورة واحدة بمرتفعات الهدا، والتي حظيت برواج واسع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وأوضح "الهذلي" أن الصورة تم التقاطها في عام 2017، وقد أعيد تداولها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، لافتاً إلى أنه التقطها من أحد جبال الهدا المطلّة على وادي نعمان، في ساعة متأخرة من الليل، بعد أن استأذن الشباب الذين كانوا في نزهة فوق قمة الجبل.

وقال: "وجدت شباباً واستأذنتهم بالتصوير، وطلبت منهم السكون وعدم التحرّك لمدة 15 ثانية، وهي مدة سرعة الغالق بالكاميرا"، مشيراً إلى أن الحركة في التصوير الليلي تؤثر على الصورة.

من جانبه، علّق الإعلامي مفرح الشقيقي على الصورة بقوله: "‏ما أعرف أتكلم عن المكان الساحر، ولا المدينة الساحرة، ولا الالتقاطة الساحرة.. لكن الذي أعرفه أن كثيراً من السحر الجميل اجتمع في هذه الصورة.. الصورة من عروس الغيم الهَدا، الطائف".