رئيس "الصندوق الصناعي": صرفنا 47 مليار ريال من الاعتمادات منذ إطلاق 2030

ما يعادل ما قدّمه الصندوق في أول 34 سنة منذ إنشائه.. سيركّز على تمويل سلاسل الإمداد

قال الرئيس التنفيذي لـ"صندوق التنمية الصناعي" إبراهيم بن سعد المعجل؛ إنه تمّ صرف 47 مليار ريال من إجمالي اعتمادات الصندوق منذ إطلاق رؤية 2030؛ ما يعادل ما قدّمه الصندوق في أول 34 سنة منذ إنشائه.

وأضاف المعجل؛ في كلمة له خلال اللقاء الثالث للصندوق لتمكين القطاع الخاص، أن إجمالي اعتمادات الصندوق منذ إطلاق الرؤية حتى نهاية عام 2021 بلغ 69 مليار ريال.

وذكر أن المرحلة الجديدة للصندوق الصناعي سيكون عنوانها "مركزية العميل وهدفها الاستدامة وسبيلها التوطين"، لتحقيق دور الصندوق؛ ليكون الممكّن المالي الرئيس لتحوّل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية.

وبيّن أن الصندوق سيركّز على تمويل سلاسل الإمداد بهدف تعزيز المحتوى المحلي من خلال تقديم تمويل قصير الأجل للصرف الفوري للموردين المحليين.