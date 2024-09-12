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مصر.. اليوم أول تجربة للقاح كورونا على متطوعين

مسؤولة مصرية: هذه وظيفة المرحلة الثالثة للتجارب

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بمصر، أنه بداية من اليوم السبت سيتم البدء في تجربة لقاحين لفيروس كورونا تجربة مباشرة على المتطوعين، جرى ثبات فعاليتهما في المرحلة الأولى والثانية والثالثة أيضاً في بعض الدول التي أجرت التجارب السريرية.

وحسب موقع صحيفة " اليوم السابع"، أوضحت الدكتورة هالة زايد، في مداخلة هاتفية مع برنامج "المصري أفندي"، على قناة القاهرة والناس، أن هناك أكثر من 135 لقاحاً دخلت مرحلة التجارب السريرية و7 منها فقط وصلت للمرحلة الثالثة.

وأوضحت "زايد"، أن المرحلة الثالثة تثبت أمان العقار وجرعته المناسبة وأنها تعطي مناعة ويتم تجربته على عدد أكثر من المتطوعين.

وتابعت: "بالنسبة لـ7 لقاحات التي وصلت للمرحلة الثالثة، فنحن نعمل مع التحالف الدولي للقاحات والأمصال ودخلنا في تحالف كبير جداً في جنيف حتى يؤمن لنا احتياجاتنا وحجز لنا 30 مليون جرعة، وغداً سنبدأ تدشين المرحلة الثالثة من الأبحاث الإكلينيكية لنوعين من لقاحات كورونا مع بعض دول العالم".

وأشارت وزيرة الصحة إلى الاختبارات ستجري على نوعين من اللقاحات، مضيفة: "أنهما لقاحان لشركة صينية وهي من الشركات الرائدة في مجال اللقاحات، وقدمت من قبل التطعيمات الأساسية ضد شلل الأطفال ".

وعن وضع فيروس كورونا في مصر، قالت " زايد": أنها لا تعتقد أن فيروس كورونا سيرحل تماماً ولكنهم سيتعايشون معه، لافتة إلى أن مصر ما زالت في الموجة الأولى وأصبح لديها القدرة على التأقلم والمناورة في الإدارة للاستيعاب والتحكم في جائحة كورونا.

فيروس كورونا الجديد مصر وزارة الصحة والسكان المصرية

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مصر.. اليوم أول تجربة للقاح كورونا على متطوعين
سبق

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بمصر، أنه بداية من اليوم السبت سيتم البدء في تجربة لقاحين لفيروس كورونا تجربة مباشرة على المتطوعين، جرى ثبات فعاليتهما في المرحلة الأولى والثانية والثالثة أيضاً في بعض الدول التي أجرت التجارب السريرية.

وحسب موقع صحيفة " اليوم السابع"، أوضحت الدكتورة هالة زايد، في مداخلة هاتفية مع برنامج "المصري أفندي"، على قناة القاهرة والناس، أن هناك أكثر من 135 لقاحاً دخلت مرحلة التجارب السريرية و7 منها فقط وصلت للمرحلة الثالثة.

وأوضحت "زايد"، أن المرحلة الثالثة تثبت أمان العقار وجرعته المناسبة وأنها تعطي مناعة ويتم تجربته على عدد أكثر من المتطوعين.

وتابعت: "بالنسبة لـ7 لقاحات التي وصلت للمرحلة الثالثة، فنحن نعمل مع التحالف الدولي للقاحات والأمصال ودخلنا في تحالف كبير جداً في جنيف حتى يؤمن لنا احتياجاتنا وحجز لنا 30 مليون جرعة، وغداً سنبدأ تدشين المرحلة الثالثة من الأبحاث الإكلينيكية لنوعين من لقاحات كورونا مع بعض دول العالم".

وأشارت وزيرة الصحة إلى الاختبارات ستجري على نوعين من اللقاحات، مضيفة: "أنهما لقاحان لشركة صينية وهي من الشركات الرائدة في مجال اللقاحات، وقدمت من قبل التطعيمات الأساسية ضد شلل الأطفال ".

وعن وضع فيروس كورونا في مصر، قالت " زايد": أنها لا تعتقد أن فيروس كورونا سيرحل تماماً ولكنهم سيتعايشون معه، لافتة إلى أن مصر ما زالت في الموجة الأولى وأصبح لديها القدرة على التأقلم والمناورة في الإدارة للاستيعاب والتحكم في جائحة كورونا.

12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442
01:32 AM

مصر.. اليوم أول تجربة للقاح كورونا على متطوعين

مسؤولة مصرية: هذه وظيفة المرحلة الثالثة للتجارب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بمصر، أنه بداية من اليوم السبت سيتم البدء في تجربة لقاحين لفيروس كورونا تجربة مباشرة على المتطوعين، جرى ثبات فعاليتهما في المرحلة الأولى والثانية والثالثة أيضاً في بعض الدول التي أجرت التجارب السريرية.

وحسب موقع صحيفة " اليوم السابع"، أوضحت الدكتورة هالة زايد، في مداخلة هاتفية مع برنامج "المصري أفندي"، على قناة القاهرة والناس، أن هناك أكثر من 135 لقاحاً دخلت مرحلة التجارب السريرية و7 منها فقط وصلت للمرحلة الثالثة.

وأوضحت "زايد"، أن المرحلة الثالثة تثبت أمان العقار وجرعته المناسبة وأنها تعطي مناعة ويتم تجربته على عدد أكثر من المتطوعين.

وتابعت: "بالنسبة لـ7 لقاحات التي وصلت للمرحلة الثالثة، فنحن نعمل مع التحالف الدولي للقاحات والأمصال ودخلنا في تحالف كبير جداً في جنيف حتى يؤمن لنا احتياجاتنا وحجز لنا 30 مليون جرعة، وغداً سنبدأ تدشين المرحلة الثالثة من الأبحاث الإكلينيكية لنوعين من لقاحات كورونا مع بعض دول العالم".

وأشارت وزيرة الصحة إلى الاختبارات ستجري على نوعين من اللقاحات، مضيفة: "أنهما لقاحان لشركة صينية وهي من الشركات الرائدة في مجال اللقاحات، وقدمت من قبل التطعيمات الأساسية ضد شلل الأطفال ".

وعن وضع فيروس كورونا في مصر، قالت " زايد": أنها لا تعتقد أن فيروس كورونا سيرحل تماماً ولكنهم سيتعايشون معه، لافتة إلى أن مصر ما زالت في الموجة الأولى وأصبح لديها القدرة على التأقلم والمناورة في الإدارة للاستيعاب والتحكم في جائحة كورونا.

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