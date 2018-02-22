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المرصد السوري: 13 قتيلاً في قصف لقوات النظام على الغوطة الشرقية

قُتل 13 مدنياً بينهم أربعة أطفال، صباح اليوم؛ جراء عشرات القذائف الصاروخية التي استهدفت "دوما" أبرز مدن الغوطة الشرقية المحاصرة قرب العاصمة دمشق، في اليوم الخامس للتصعيد على المنطقة من قبل قوات النظام السوري.

وأوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن أن راجمات الصواريخ لا تتوقف؛ إذ استهدفت مدينة دوما بـ200 قذيفة صاروخية أرض أرض قصيرة المدى صباحاً"، كما استهدفت القذائف والصواريخ مدن وبلدات أخرى بينها سقبا وجسرين وعربين.

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المرصد السوري: 13 قتيلاً في قصف لقوات النظام على الغوطة الشرقية
سبق

قُتل 13 مدنياً بينهم أربعة أطفال، صباح اليوم؛ جراء عشرات القذائف الصاروخية التي استهدفت "دوما" أبرز مدن الغوطة الشرقية المحاصرة قرب العاصمة دمشق، في اليوم الخامس للتصعيد على المنطقة من قبل قوات النظام السوري.

وأوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن أن راجمات الصواريخ لا تتوقف؛ إذ استهدفت مدينة دوما بـ200 قذيفة صاروخية أرض أرض قصيرة المدى صباحاً"، كما استهدفت القذائف والصواريخ مدن وبلدات أخرى بينها سقبا وجسرين وعربين.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
12:50 PM

المرصد السوري: 13 قتيلاً في قصف لقوات النظام على الغوطة الشرقية

أرشيفية
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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيروت
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قُتل 13 مدنياً بينهم أربعة أطفال، صباح اليوم؛ جراء عشرات القذائف الصاروخية التي استهدفت "دوما" أبرز مدن الغوطة الشرقية المحاصرة قرب العاصمة دمشق، في اليوم الخامس للتصعيد على المنطقة من قبل قوات النظام السوري.

وأوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن أن راجمات الصواريخ لا تتوقف؛ إذ استهدفت مدينة دوما بـ200 قذيفة صاروخية أرض أرض قصيرة المدى صباحاً"، كما استهدفت القذائف والصواريخ مدن وبلدات أخرى بينها سقبا وجسرين وعربين.

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