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تداعيات كورونا.. انهيار أسعار النفط لأدنى مستوياتها منذ 17 عاماً

مع تدهور الأسواق المالية وتخطي عدد وفيات الفيروس 30 ألفاً

عقب تدهور الأسواق المالية الأخرى وتفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد خلال عطلة نهاية الأسبوع، انهارت أسعار النفط الإثنين في الأسواق الآسيوية.

وخسر سعر خام غرب تكساس الوسيط في الولايات المتحدة نسبة 5.3 في المئة؛ ليصبح سعر البرميل 20 دولاراً، في حين انخفض سعر برميل برنت بحر الشمال بنسبة 6.5 في المئة إلى 23 دولاراً للمرة الأولى منذ عام 2003.

ويأتي هذا الانهيار فيما تخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن جائحة "كوفيد-19" ثلاثين ألف حالة، معظمها في إيطاليا وإسبانيا، مع ازدياد كبير في عدد الإصابات في الولايات المتحدة التي سجلت نحو 140 ألف حالة مع أكثر من 2400 وفاة.

ووفق "سكاي نيوز" دفع هذا الارتفاع في أعداد المصابين الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ ليكون أقل تفاؤلاً بشأن عودة النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى طبيعته، رغم أنه كان يؤكد أن ذلك ممكن بحلول منتصف أبريل.

ورسم مستشار ترامب؛ بشأن الوباء الطبيب أنتوني فاوتشي؛ سيناريو مخيفاً حيال تطور الأزمة مع تقديره أن الفيروس قد يؤدي إلى وفاة ما بين "مئة ألف إلى مئتي ألف شخص" في البلاد.

وبدأت أسواق النفط بالانهيار منذ أسابيع مع فرض الحكومات في العالم قيوداً على السفر وتدابير عزل لاحتواء الفيروس، كما أدى الارتفاع في الاحتياطي إلى انخفاض في الأسعار.

والأسبوع الماضي، انتعشت البورصات وارتفعت أسعار النفط مع إعلان الحكومات حول العالم تدابير إنعاش ضخمة تدعم الاقتصاد العالمي.

فيروس كورونا الجديد النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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تداعيات كورونا.. انهيار أسعار النفط لأدنى مستوياتها منذ 17 عاماً
سبق

عقب تدهور الأسواق المالية الأخرى وتفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد خلال عطلة نهاية الأسبوع، انهارت أسعار النفط الإثنين في الأسواق الآسيوية.

وخسر سعر خام غرب تكساس الوسيط في الولايات المتحدة نسبة 5.3 في المئة؛ ليصبح سعر البرميل 20 دولاراً، في حين انخفض سعر برميل برنت بحر الشمال بنسبة 6.5 في المئة إلى 23 دولاراً للمرة الأولى منذ عام 2003.

ويأتي هذا الانهيار فيما تخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن جائحة "كوفيد-19" ثلاثين ألف حالة، معظمها في إيطاليا وإسبانيا، مع ازدياد كبير في عدد الإصابات في الولايات المتحدة التي سجلت نحو 140 ألف حالة مع أكثر من 2400 وفاة.

ووفق "سكاي نيوز" دفع هذا الارتفاع في أعداد المصابين الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ ليكون أقل تفاؤلاً بشأن عودة النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى طبيعته، رغم أنه كان يؤكد أن ذلك ممكن بحلول منتصف أبريل.

ورسم مستشار ترامب؛ بشأن الوباء الطبيب أنتوني فاوتشي؛ سيناريو مخيفاً حيال تطور الأزمة مع تقديره أن الفيروس قد يؤدي إلى وفاة ما بين "مئة ألف إلى مئتي ألف شخص" في البلاد.

وبدأت أسواق النفط بالانهيار منذ أسابيع مع فرض الحكومات في العالم قيوداً على السفر وتدابير عزل لاحتواء الفيروس، كما أدى الارتفاع في الاحتياطي إلى انخفاض في الأسعار.

والأسبوع الماضي، انتعشت البورصات وارتفعت أسعار النفط مع إعلان الحكومات حول العالم تدابير إنعاش ضخمة تدعم الاقتصاد العالمي.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
09:27 AM

تداعيات كورونا.. انهيار أسعار النفط لأدنى مستوياتها منذ 17 عاماً

مع تدهور الأسواق المالية وتخطي عدد وفيات الفيروس 30 ألفاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقب تدهور الأسواق المالية الأخرى وتفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد خلال عطلة نهاية الأسبوع، انهارت أسعار النفط الإثنين في الأسواق الآسيوية.

وخسر سعر خام غرب تكساس الوسيط في الولايات المتحدة نسبة 5.3 في المئة؛ ليصبح سعر البرميل 20 دولاراً، في حين انخفض سعر برميل برنت بحر الشمال بنسبة 6.5 في المئة إلى 23 دولاراً للمرة الأولى منذ عام 2003.

ويأتي هذا الانهيار فيما تخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن جائحة "كوفيد-19" ثلاثين ألف حالة، معظمها في إيطاليا وإسبانيا، مع ازدياد كبير في عدد الإصابات في الولايات المتحدة التي سجلت نحو 140 ألف حالة مع أكثر من 2400 وفاة.

ووفق "سكاي نيوز" دفع هذا الارتفاع في أعداد المصابين الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ ليكون أقل تفاؤلاً بشأن عودة النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى طبيعته، رغم أنه كان يؤكد أن ذلك ممكن بحلول منتصف أبريل.

ورسم مستشار ترامب؛ بشأن الوباء الطبيب أنتوني فاوتشي؛ سيناريو مخيفاً حيال تطور الأزمة مع تقديره أن الفيروس قد يؤدي إلى وفاة ما بين "مئة ألف إلى مئتي ألف شخص" في البلاد.

وبدأت أسواق النفط بالانهيار منذ أسابيع مع فرض الحكومات في العالم قيوداً على السفر وتدابير عزل لاحتواء الفيروس، كما أدى الارتفاع في الاحتياطي إلى انخفاض في الأسعار.

والأسبوع الماضي، انتعشت البورصات وارتفعت أسعار النفط مع إعلان الحكومات حول العالم تدابير إنعاش ضخمة تدعم الاقتصاد العالمي.

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