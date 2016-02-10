عميد كلية الاتصالات بجدة يلتقي متدربيها ويُكَرّم الفائزين بجائزة التميز

ناقَشَ جميع المعوقات التي تواجههم في مسيرتهم وكيفية وضع الحلول

نظمت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة -ممثلة في وحدة التوجيه والإرشاد التابعة لوكالة الكلية لشؤون المتدربين- اليوم، لقاء المتدربين مع عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي.

وحضر اللقاءَ المُقام على مسرح الكلية: وكيلُ الكلية لشؤون المتدربين المهندس محمد بن إبراهيم الصباغ.

وناقش عميد الكلية مع المتدربين جميع المعوقات التي تواجههم في مسيرتهم التدريبية، وكيفية وضع الحلول المناسبة لتجاوز المعوقات، كما نوقش في اللقاء الطرق الصحيحة التي تساعد المتدربين على تكملة مسيرتهم التدريبية في الكلية بالشكل الصحيح.

وأوضح "العامودي" أن الكلية لن تتردد في تقديم المساعدات والاستشارات لهم من قِبَل وحدة التوجيه والإرشاد. وحثهم على الجد والاجتهاد في التدريب بالكلية.

من جهة أخرى كرم عميد الكلية العامودي متدربيها الحاصلين على جائزة التميز للفصل التدريبي الثاني للعام 1440- 1441هـ، وهم: سلطان علي سعيد بامسدوس، عبدالعزيز جمال محمد ناقرو، ريان علي عيدروس خرد، شادي جميل عبدالرحمن أبو الريش، سلطان أحمد محمد مختار، عبدالرحمن فهد محمد عريف، خالد عبدالجبار علي الصلوي، عبدالعزيز عبدالله سعيد باهمام، عبدالعزيز نوري أحمد علي، عبدالعزيز عيسى سالم باعيسى، غسان عبدالرحمن عبدالكريم باقيس، عبدالله حامد سالم المالكي.

وأكد عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي في كلمة ألقاها خلال حفل التكريم، دور الكلية في تهيئة جميع السبل التي من شأنها تحقيق التفوق والإبداع؛ لافتًا إلى أن هذا التكريم يأتي تتويجًا للجهود التي بذلها المتدربون خلال تحصيلهم التدريبي، وإثبات كفاءتهم في الحصول على هذه الجائزة؛ حيث تمنح حسب المعدلات التراكمية لكل فصل تدريبي.

وعَـدّ "العامودي" هذا التكريم حافزًا وبثًّا لروح التنافس الشريف بين المتدربين؛ لإيجاد قاعدة كبيرة من المتميزين والمتفوقين، تضاف إلى مهاراتهم المعرفية التي تدربوا عليها، كما أنه يؤشر إلى منتج تقني متميز قادر على العطاء في سوق العمل بكل كفاءة، حاثًّا على بذل المزيد من الجهود والتنافس الشريف.

يُذكر أن الجائزة عبارة عن شهادة ومكافأة مالية قدمت لاثني عشر متدربًا، إلى جانب مواقف متميزة لهم، وكذلك خصم جميع الخدمات التي تقدم للمتدربين في الكلية.