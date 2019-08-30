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النصر يكسب الفتح بهدف البريكان.. ويستعيد صدارة الدوري

ضمن الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تغلب النصر بهدف وحيد مساء اليوم على مستضيفه الفتح، وذلك في مباراة أُقيمت على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.

أحرز هدف النصر الوحيد الذي قاده لنيل ثلاث نقاط اللاعب فراس البريكان عند الدقيقة الـ49 بعد تلقيه تمريرة عكسية أمام المرمى؛ فأسكن الكرة داخل الشباك.

وبهذا الفوز يزيد النصر رصيده النقطي إلى 6 نقاط، بينما يبقى الفتح بلا نقاط حتى الآن.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر يكسب الفتح بهدف البريكان.. ويستعيد صدارة الدوري
سبق

ضمن الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تغلب النصر بهدف وحيد مساء اليوم على مستضيفه الفتح، وذلك في مباراة أُقيمت على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.

أحرز هدف النصر الوحيد الذي قاده لنيل ثلاث نقاط اللاعب فراس البريكان عند الدقيقة الـ49 بعد تلقيه تمريرة عكسية أمام المرمى؛ فأسكن الكرة داخل الشباك.

وبهذا الفوز يزيد النصر رصيده النقطي إلى 6 نقاط، بينما يبقى الفتح بلا نقاط حتى الآن.

30 أغسطس 2019 - 29 ذو الحجة 1440
11:02 PM

النصر يكسب الفتح بهدف البريكان.. ويستعيد صدارة الدوري

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
13
2,359

ضمن الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تغلب النصر بهدف وحيد مساء اليوم على مستضيفه الفتح، وذلك في مباراة أُقيمت على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.

أحرز هدف النصر الوحيد الذي قاده لنيل ثلاث نقاط اللاعب فراس البريكان عند الدقيقة الـ49 بعد تلقيه تمريرة عكسية أمام المرمى؛ فأسكن الكرة داخل الشباك.

وبهذا الفوز يزيد النصر رصيده النقطي إلى 6 نقاط، بينما يبقى الفتح بلا نقاط حتى الآن.

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