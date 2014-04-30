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الآن.. ١٩ فرقة إطفاء وإنقاذ تكافح حريقاً متطوراً بجدة

تم إخلاء المنازل المجاورة والاستعانة بصهاريج المياه

تكافح الآن أكثر من 19 فرقة إطفاء وإنقاذ حريقا متطورا اندلع بمركز تجاري بحي الحمراء غرب محافظة جدة.

ويقود مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم المطرفي ومدير الدفاع المدني بمحافظة جدة العقيد دكتور طلال بديوي عمليات الإطفاء.

ووفقا لمصادر "سبق" فقد تمكنت النيران من كامل المركز الذي تصل مساحته لـ 9000 متر فيما ارتفعت ألسنة الدخان.

وأشارت المصادر إلى أنه تم استدعاء صهاريج المياه للمساهمة في عمليات الإطفاء، فيما تعمل الفرق حاليا على محاولة إحتواء الحريق وعدم انتقاله إلى المساكن المجاورة.

ووفقاً للمصادر فقد بدأت عمليات إخلاء المساكن المجاورة تحسباً لانتقال النيران.

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الآن.. ١٩ فرقة إطفاء وإنقاذ تكافح حريقاً متطوراً بجدة
سبق

تكافح الآن أكثر من 19 فرقة إطفاء وإنقاذ حريقا متطورا اندلع بمركز تجاري بحي الحمراء غرب محافظة جدة.

ويقود مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم المطرفي ومدير الدفاع المدني بمحافظة جدة العقيد دكتور طلال بديوي عمليات الإطفاء.

ووفقا لمصادر "سبق" فقد تمكنت النيران من كامل المركز الذي تصل مساحته لـ 9000 متر فيما ارتفعت ألسنة الدخان.

وأشارت المصادر إلى أنه تم استدعاء صهاريج المياه للمساهمة في عمليات الإطفاء، فيما تعمل الفرق حاليا على محاولة إحتواء الحريق وعدم انتقاله إلى المساكن المجاورة.

ووفقاً للمصادر فقد بدأت عمليات إخلاء المساكن المجاورة تحسباً لانتقال النيران.

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
07:19 PM
اخر تعديل
30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
02:09 AM

الآن.. ١٩ فرقة إطفاء وإنقاذ تكافح حريقاً متطوراً بجدة

تم إخلاء المنازل المجاورة والاستعانة بصهاريج المياه

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
17
37,508

تكافح الآن أكثر من 19 فرقة إطفاء وإنقاذ حريقا متطورا اندلع بمركز تجاري بحي الحمراء غرب محافظة جدة.

ويقود مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم المطرفي ومدير الدفاع المدني بمحافظة جدة العقيد دكتور طلال بديوي عمليات الإطفاء.

ووفقا لمصادر "سبق" فقد تمكنت النيران من كامل المركز الذي تصل مساحته لـ 9000 متر فيما ارتفعت ألسنة الدخان.

وأشارت المصادر إلى أنه تم استدعاء صهاريج المياه للمساهمة في عمليات الإطفاء، فيما تعمل الفرق حاليا على محاولة إحتواء الحريق وعدم انتقاله إلى المساكن المجاورة.

ووفقاً للمصادر فقد بدأت عمليات إخلاء المساكن المجاورة تحسباً لانتقال النيران.

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