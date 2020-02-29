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القيادة تهنئ رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك بذكرى يوم الاستقلال

أعربت عن أطيب التمنيات باطراد التقدم والازدهار للحكومة والشعب الصديق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس جيلكو كومشيتش؛ رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب البوسنة والهرسك الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة لرئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب البوسنة والهرسك الصديق مزيداً من التقدم والازدهار.

خادم الحرمين الشريفين ولي العهد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القيادة تهنئ رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك بذكرى يوم الاستقلال
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس جيلكو كومشيتش؛ رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب البوسنة والهرسك الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة لرئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب البوسنة والهرسك الصديق مزيداً من التقدم والازدهار.

29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
10:22 AM

القيادة تهنئ رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك بذكرى يوم الاستقلال

أعربت عن أطيب التمنيات باطراد التقدم والازدهار للحكومة والشعب الصديق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس جيلكو كومشيتش؛ رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب البوسنة والهرسك الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة لرئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب البوسنة والهرسك الصديق مزيداً من التقدم والازدهار.

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