حدث في تركيا.. تكريم مجند بالجيش وبعدها بأيام حاكموه بتهمة الإرهاب

فُصل من "الشرطة" بموجب مراسيم الطوارئ وانضم للخدمة العسكرية

في الأول من الشهر الجاري، حصل الجندي مصطفى إينال على تكريم من قائده في الجيش، بعد تأديته فترة الخدمة العسكرية؛ إلا أنه فوجئ بمحاكمته التي بدأت أمس الثلاثاء، بتهمة الإرهاب.

"مصطفى إينال" كان يعمل بجهاز الشرطة؛ إلا أنه فُصل من عمله بموجب مراسيم قرارات حالة الطوارئ، وبدأت محاكمته بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي.

وبعد فصله من عمله كشرطي، أدى "إينال" فترة خدمته العسكرية التي انتهت في الأول من الشهر الجاري، بتكريم من قائد وحدته عميد سلاح المدفعية عمر كارتال؛ بسبب أدائه المتميز.

وعلى الرغم من تكريمه على فترة أداء الخدمة العسكرية؛ فإن "إينال" من المقرر أن يحاكَم بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي.

ووفق صحيفة "زمان" التركية، قالت منظمة العفو الدولية: إن الحكومة التركية عَقِب انقلاب 2016، فصلت من العمل أكثر من 130 ألف موظف وعسكري؛ بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية أو دعم الانقلاب.