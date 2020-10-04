شاهد.. أمير تبوك وعدد من الأمراء يقدمون واجب العزاء لأمير #الكويت

قدّم أمير #تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز وعدد من الأمراء، اليوم، واجب العزاء لأمير #الكويت في وفاة الشيخ صباح.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية: أمير البلاد يستقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة تبوك، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين، للتعزية بوفاة الأمير الراحل.

وتابعت: كما استقبل أمير البلاد كلاً من: الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود محافظ جدة، والأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير، والأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة.