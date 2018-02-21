السرعة وانشغال السائق يتسببان في دهس امرأة بالطائف
فيما باشرت الجهات المختصة الواقعة
أصيبت امرأة في حادث دهس بسبب السرعة وانشغال سائق مركبة عن القيادة بحي الدهاس بمحافظة الطائف، فيما باشرت الجهات المختصة الواقعة.
وفي هذا السياق قال مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمنطقة مكة المكرمة: إن السرعة وانشغال السائق عن القيادة يتسببان في دهس امرأة وإصابتها بمحافظة الطائف حي الدهاس والجهات المختصة تباشر الحادث.
السرعة وانشغال السائق يتسببان في دهس امرأة بالطائف
هادي العصيمي
سبق
2018-02-21
أصيبت امرأة في حادث دهس بسبب السرعة وانشغال سائق مركبة عن القيادة بحي الدهاس بمحافظة الطائف، فيما باشرت الجهات المختصة الواقعة.
وفي هذا السياق قال مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمنطقة مكة المكرمة: إن السرعة وانشغال السائق عن القيادة يتسببان في دهس امرأة وإصابتها بمحافظة الطائف حي الدهاس والجهات المختصة تباشر الحادث.
21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
06:33 PM
السرعة وانشغال السائق يتسببان في دهس امرأة بالطائف
فيما باشرت الجهات المختصة الواقعة
أصيبت امرأة في حادث دهس بسبب السرعة وانشغال سائق مركبة عن القيادة بحي الدهاس بمحافظة الطائف، فيما باشرت الجهات المختصة الواقعة.
وفي هذا السياق قال مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمنطقة مكة المكرمة: إن السرعة وانشغال السائق عن القيادة يتسببان في دهس امرأة وإصابتها بمحافظة الطائف حي الدهاس والجهات المختصة تباشر الحادث.