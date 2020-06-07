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بعد التأكد من سلامة الطريق.. إعادة فتح "عقبة قلوة"

إغلاقها احترازيًا قبل مغرب أمس السبت نتيجة الأمطار

أعادت الجهات المختصة فتح عقبة قلوة، بعد التأكد من سلامة الطريق وإزالة العوائق.

وكان "مرور الباحة" أغلق عقبتي حزنة وقلوة احترازيًا قبل مغرب أمس السبت نتيجة الأمطار التي تهطل على المنطقة، وتم قبل عدة ساعات إعادة الحركة لعقبة حزنة قبل أن يعلن مرور الباحة استئناف الحركة لعقبة قلوة.

عقبة قلوة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد التأكد من سلامة الطريق.. إعادة فتح "عقبة قلوة"
سبق

أعادت الجهات المختصة فتح عقبة قلوة، بعد التأكد من سلامة الطريق وإزالة العوائق.

وكان "مرور الباحة" أغلق عقبتي حزنة وقلوة احترازيًا قبل مغرب أمس السبت نتيجة الأمطار التي تهطل على المنطقة، وتم قبل عدة ساعات إعادة الحركة لعقبة حزنة قبل أن يعلن مرور الباحة استئناف الحركة لعقبة قلوة.

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
01:20 AM

بعد التأكد من سلامة الطريق.. إعادة فتح "عقبة قلوة"

إغلاقها احترازيًا قبل مغرب أمس السبت نتيجة الأمطار

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
0
1,177

أعادت الجهات المختصة فتح عقبة قلوة، بعد التأكد من سلامة الطريق وإزالة العوائق.

وكان "مرور الباحة" أغلق عقبتي حزنة وقلوة احترازيًا قبل مغرب أمس السبت نتيجة الأمطار التي تهطل على المنطقة، وتم قبل عدة ساعات إعادة الحركة لعقبة حزنة قبل أن يعلن مرور الباحة استئناف الحركة لعقبة قلوة.

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