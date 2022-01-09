اعتماد تطبيق قاعدة التبديلات الخمسة.. خلال مباريات كأس الأمم الإفريقية

لمساعدة المنتخبات على تجاوز الآثار المترتبة على جائحة كورونا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن تطبيق قاعدة التبديلات الخمسة خلال مباريات كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون لمساعدة المنتخبات المشاركة على تجاوز الآثار المترتبة على جائحة كورونا.

وقرر "كاف" أيضًا إلزام المنتخبات بخوض المباريات إذا توافر لديها 11 لاعباً جاهزاً على الأقل، حتى إذا لم يكن من بينهم حارس مرمى.

وجاء في البيان: "كل فريق سيتم السماح له بإجراء خمسة تبديلات بحد أقصى لتقليص التوقفات خلال المباريات، كل فريق ستكون لديه ثلاث فرص بحد أقصى لإجراء التغييرات خلال المباراة، كما يمكن إجراء تبديلات بين شوطي المباراة".

وختم البيان: "إذا لم يتوفر 11 لاعباً لدى أي منتخب مشارك، سيتم اعتباره خاسراً للمباراة بنتيجة هدفين دون مقابل" .