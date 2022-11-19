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البكر: راعينا مشاركة الأخضر والأندية.. نهاية الدوري 6 شوال

بعد إعادة جدولة الجولتين 11 و12 من الدوري

أكد نعيم البكر، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أنه لن يطرأ تغيير على موعد نهاية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، حيث سيكون السادس من شوال المقبل هو موعد ختام الدوري.

وأضاف البكر :" إعادة جدولة مباريات الجولتين 11، 12 من الدوري ومباريات دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، بالتعاون مع رابطة دوري المحترفين، كما لمسنا تعاوناً كبيراً من قبل الأندية التي هي بلا شك تسعى لمصلحة المنتخب السعودي ومشاركاته في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وآسيا 2023 وقبلها كأس الخليج 24".

وأوضح "البكر " أن الجدولة راعت مشاركات الأندية السعودية في البطولة الآسيوية ومسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.


الاتحاد السعودي لكرة القدم رئيس لجنة المسابقات نعيم البكر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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البكر: راعينا مشاركة الأخضر والأندية.. نهاية الدوري 6 شوال
سبق

أكد نعيم البكر، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أنه لن يطرأ تغيير على موعد نهاية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، حيث سيكون السادس من شوال المقبل هو موعد ختام الدوري.

وأضاف البكر :" إعادة جدولة مباريات الجولتين 11، 12 من الدوري ومباريات دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، بالتعاون مع رابطة دوري المحترفين، كما لمسنا تعاوناً كبيراً من قبل الأندية التي هي بلا شك تسعى لمصلحة المنتخب السعودي ومشاركاته في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وآسيا 2023 وقبلها كأس الخليج 24".

وأوضح "البكر " أن الجدولة راعت مشاركات الأندية السعودية في البطولة الآسيوية ومسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.


19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
10:13 PM

البكر: راعينا مشاركة الأخضر والأندية.. نهاية الدوري 6 شوال

بعد إعادة جدولة الجولتين 11 و12 من الدوري

A A A
أحمد سرور - الرياض
2
2,044

أكد نعيم البكر، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أنه لن يطرأ تغيير على موعد نهاية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، حيث سيكون السادس من شوال المقبل هو موعد ختام الدوري.

وأضاف البكر :" إعادة جدولة مباريات الجولتين 11، 12 من الدوري ومباريات دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، بالتعاون مع رابطة دوري المحترفين، كما لمسنا تعاوناً كبيراً من قبل الأندية التي هي بلا شك تسعى لمصلحة المنتخب السعودي ومشاركاته في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وآسيا 2023 وقبلها كأس الخليج 24".

وأوضح "البكر " أن الجدولة راعت مشاركات الأندية السعودية في البطولة الآسيوية ومسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.


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