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شركات الإنترنت في بريطانيا تُلغي الحد الأقصى للبيانات

لضمان أن يظل الناس على اتصال والبقاء بالمنازل أطول وقت

وافقت شركات الاتصالات في بريطانيا، على رفع كل الحدود القصوى للبيانات على خدمات النطاق العريض على الخط الثابت والتي أصبحت شريان الحياة للناس المعزولين في منازلهم، خلال أزمة فيروس كورونا.

وقالت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد: تعهدت الشركات ومن بينها (بي.تي)، وفرجين ميديا، وسكاي، وتوك توك؛ بدعم وحماية المتعاملين خلال الجائحة، بعد محادثات مع الحكومة وهيئة تنظيم الاتصالات في بريطانيا (أوفكوم)؛ بحسب "رويترز".

ومن بين الإجراءات الأخرى، مساعدة العملاء الذين يجدون صعوبة في دفع الفواتير نتيجة الجائحة، وتحسين باقات الهاتف المحمول والخط الأرضي؛ لضمان أن يظل الناس على اتصال وإعطاء أولوية لإصلاح أعطال الفئات الضعيفة من المتعاملين.

وقال أوليفر دودن وزير الثقافة في بيان للحكومة: "من الضروري أن يظل الناس في منازلهم لحماية هيئة الصحة الوطنية وإنقاذ الأرواح. وهذه الباقة تساعد الناس على البقاء على اتصال أثناء وجودهم في المنزل".

واتخذت العديد من الشركات خطوات بالفعل لدعم العملاء خلال الأزمة؛ ومن بينها التسهيل على الناس المعرضين للمخاطر، الوصولَ إلى المعلومات التي يحتاجونها.

يُذكر أن الشركات الأخرى التي وافقت على الالتزامات هي: أوبن ريتش، وأو2، وفودافون، وثري، وهايبر أوبتيك، وجيجاكلير، و(كيه.سي.أو.إم).

فيروس كورونا الجديد بريطانيا

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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شركات الإنترنت في بريطانيا تُلغي الحد الأقصى للبيانات
سبق

وافقت شركات الاتصالات في بريطانيا، على رفع كل الحدود القصوى للبيانات على خدمات النطاق العريض على الخط الثابت والتي أصبحت شريان الحياة للناس المعزولين في منازلهم، خلال أزمة فيروس كورونا.

وقالت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد: تعهدت الشركات ومن بينها (بي.تي)، وفرجين ميديا، وسكاي، وتوك توك؛ بدعم وحماية المتعاملين خلال الجائحة، بعد محادثات مع الحكومة وهيئة تنظيم الاتصالات في بريطانيا (أوفكوم)؛ بحسب "رويترز".

ومن بين الإجراءات الأخرى، مساعدة العملاء الذين يجدون صعوبة في دفع الفواتير نتيجة الجائحة، وتحسين باقات الهاتف المحمول والخط الأرضي؛ لضمان أن يظل الناس على اتصال وإعطاء أولوية لإصلاح أعطال الفئات الضعيفة من المتعاملين.

وقال أوليفر دودن وزير الثقافة في بيان للحكومة: "من الضروري أن يظل الناس في منازلهم لحماية هيئة الصحة الوطنية وإنقاذ الأرواح. وهذه الباقة تساعد الناس على البقاء على اتصال أثناء وجودهم في المنزل".

واتخذت العديد من الشركات خطوات بالفعل لدعم العملاء خلال الأزمة؛ ومن بينها التسهيل على الناس المعرضين للمخاطر، الوصولَ إلى المعلومات التي يحتاجونها.

يُذكر أن الشركات الأخرى التي وافقت على الالتزامات هي: أوبن ريتش، وأو2، وفودافون، وثري، وهايبر أوبتيك، وجيجاكلير، و(كيه.سي.أو.إم).

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
09:05 AM

شركات الإنترنت في بريطانيا تُلغي الحد الأقصى للبيانات

لضمان أن يظل الناس على اتصال والبقاء بالمنازل أطول وقت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,982

وافقت شركات الاتصالات في بريطانيا، على رفع كل الحدود القصوى للبيانات على خدمات النطاق العريض على الخط الثابت والتي أصبحت شريان الحياة للناس المعزولين في منازلهم، خلال أزمة فيروس كورونا.

وقالت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد: تعهدت الشركات ومن بينها (بي.تي)، وفرجين ميديا، وسكاي، وتوك توك؛ بدعم وحماية المتعاملين خلال الجائحة، بعد محادثات مع الحكومة وهيئة تنظيم الاتصالات في بريطانيا (أوفكوم)؛ بحسب "رويترز".

ومن بين الإجراءات الأخرى، مساعدة العملاء الذين يجدون صعوبة في دفع الفواتير نتيجة الجائحة، وتحسين باقات الهاتف المحمول والخط الأرضي؛ لضمان أن يظل الناس على اتصال وإعطاء أولوية لإصلاح أعطال الفئات الضعيفة من المتعاملين.

وقال أوليفر دودن وزير الثقافة في بيان للحكومة: "من الضروري أن يظل الناس في منازلهم لحماية هيئة الصحة الوطنية وإنقاذ الأرواح. وهذه الباقة تساعد الناس على البقاء على اتصال أثناء وجودهم في المنزل".

واتخذت العديد من الشركات خطوات بالفعل لدعم العملاء خلال الأزمة؛ ومن بينها التسهيل على الناس المعرضين للمخاطر، الوصولَ إلى المعلومات التي يحتاجونها.

يُذكر أن الشركات الأخرى التي وافقت على الالتزامات هي: أوبن ريتش، وأو2، وفودافون، وثري، وهايبر أوبتيك، وجيجاكلير، و(كيه.سي.أو.إم).

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