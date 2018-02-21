شقراء .. "التعليم" تسد عجز "قطاع لبخة" وتوفد 3 معلمين لمقرّر "لغتي"

بعد تقرير نشرته "سبق" عن معاناة الأهالي ومطالبتهم بحل المشكلة

تفاعلت وزارة التعليم مع ما نقلته "سبق"، عن أهالي وأولياء أمور طلاب ثانوية ومتوسطة لبخة التابعة لـ "تعليم شقراء"؛ حيث قامت بسد العجز وأرسلت للمدرسة 3 معلمين لمقرر "لغتي".

وكانت "سبق"، قد نشرت تقريراً عن ترك طلاب ثانوية ومتوسطة لبخة؛ التابعة لـ "تعليم شقراء"، دون تدريس مقرر "لغتي" منذ بداية العام، ولمدة تجاوزت شهرين؛ بسبب عدم وجود معلمين للمقرّر؛ ما تسبّب في عدم اختبار الطلاب الفترة الأولى، وبقاء أكثر من 30 حصة أسبوعياً دون معلمين.

وبعد تأكيد متحدث إدارة التعليم، لـ "سبق"، في حينه إرسال أحد مشرفي الإدارة للمدرسة لتدريس أكثر من 30 حصة نشرت "سبق"، تقريراً تبيِّن فيه أسباب المشكلة ومطالب أولياء الأمور بحل جذري لها؛ لاستحالة تغطية العجز في المدرسة بمشرف واحد، واستحالة تعويض الطلاب ما فاتهم من دروس من خلال إرسال مشرف واحد.

وبعد تفاعل الوزارة، قدّم عددٌ من أولياء الأمور في مركز "لبخة" شكرهم وتقديرهم، لـ "سبق"؛ لوقوفها مع معاناتهم ومعاناة أبنائهم, وأضافوا "كما نقدم الشكر لوزير التعليم الدكتور أحمد العيسى؛ الذي تجاوب مشكوراً مع مناشداتنا وحل لنا المشكلة بتعيين 3 معلمين وتوجيههم إلى قطاع لبخة وحويتة".