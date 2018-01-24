*"غريبة" تنال درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مرتفع مع مرتبة الشرف الأولى *

حصلت الطالبة غريبة فريح الطويهر على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مرتفع مع مرتبة الشرف الأولى صباح اليوم من جامعة الامام، الدكتوره غريبة ناقشة دراستها بعنوان : تصور مقترح للشراكة بين القطاع الخاص والتعليم العام في رعاية الموهوبين بالمملكة العربية السعودية وحازت على درجة امتياز، الجدير بالذكر ان الدكتورة "غريبة" حققت العديد من الإنجازات خلال مسيرتها المهنية بعدة مناصب تكرمت على إثرها من العديد من المسؤولين.