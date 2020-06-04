النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمريكا.. مقتل ضابط وجرح آخر في بروكلين

على خلفية الاحتجاجات الحاشدة بنيويورك

أفادت الشرطة في نيويورك بمقتل ضابط وجرح آخر في بروكلين، دون إيضاح ما إذا كان الهجوم مرتبطًا بالاحتجاجات الجارية في المدينة.

وقالت الشرطة: إن الضابطيْن أصيبا قرب شارع فلاتبوش وكنيسة في بروكلين، وتم نقلهما إلى مستشفى كينجز كاونتي.

وبحسب "رويترز"، يأتي الحادث على خلفية الاحتجاجات الحاشدة وأعمال الشغب الجارية في نيويورك، والتي اندلعت عقب وفاة جورج فلويد الأمريكي من أصول إفريقية على يد الشرطة.

أمريكا

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
أمريكا.. مقتل ضابط وجرح آخر في بروكلين
سبق

أفادت الشرطة في نيويورك بمقتل ضابط وجرح آخر في بروكلين، دون إيضاح ما إذا كان الهجوم مرتبطًا بالاحتجاجات الجارية في المدينة.

وقالت الشرطة: إن الضابطيْن أصيبا قرب شارع فلاتبوش وكنيسة في بروكلين، وتم نقلهما إلى مستشفى كينجز كاونتي.

وبحسب "رويترز"، يأتي الحادث على خلفية الاحتجاجات الحاشدة وأعمال الشغب الجارية في نيويورك، والتي اندلعت عقب وفاة جورج فلويد الأمريكي من أصول إفريقية على يد الشرطة.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
09:00 AM

أمريكا.. مقتل ضابط وجرح آخر في بروكلين

على خلفية الاحتجاجات الحاشدة بنيويورك

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,652

أفادت الشرطة في نيويورك بمقتل ضابط وجرح آخر في بروكلين، دون إيضاح ما إذا كان الهجوم مرتبطًا بالاحتجاجات الجارية في المدينة.

وقالت الشرطة: إن الضابطيْن أصيبا قرب شارع فلاتبوش وكنيسة في بروكلين، وتم نقلهما إلى مستشفى كينجز كاونتي.

وبحسب "رويترز"، يأتي الحادث على خلفية الاحتجاجات الحاشدة وأعمال الشغب الجارية في نيويورك، والتي اندلعت عقب وفاة جورج فلويد الأمريكي من أصول إفريقية على يد الشرطة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,821
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,191
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,193
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,890

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة