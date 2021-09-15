"الجبير" يصحب وزير خارجية التشيك في جولة بحي الطريف التاريخي

استعرض خلال الجولة المواقع التاريخية والتراثية

صحب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، مساء اليوم، وزير خارجية جمهورية التشيك جاكوب كولهانيك، والوفد المرافق له، في جولة بحي الطريف التاريخي في الدرعية المسجل ضمن قائمة التراث العالمي في اليونيسكو، وذلك على هامش زيارة الرسمية إلى المملكة.



واستعرض "الجبير" ووزير الخارجية التشيكي خلال الجولة، المواقع التاريخية والتراثية، وما يمثله حي الطريف في الدرعية من رمزية في تاريخ الدولة السعودية.