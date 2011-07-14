قصر السلام .. خادم الحرمين يستقبل السلطان عبدالله

استعرضا العلاقات الأخوية بين المملكة وماليزيا وآفاق التعاون

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم، السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا.

ورحب خادم الحرمين الشريفين، به في المملكة، فيما عبّر ملك ماليزيا عن سعادته بهذه الزيارة، ولقاء خادم الحرمين الشريفين.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية بين المملكة وماليزيا، وآفاق التعاون المستمر بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه في مختلف المجالات.

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة ماليزيا محمود حسين قطان.

كما حضره من الجانب الماليزي، الأمير ناصر بن السلطان عبدالله رعاية الدين مصطفى بالله شاه، ووزير الخارجية سيف الدين بن عبدالله، والمشرف على القصر الملكي أحمد فاضل بن شمس الدين، والأمين العام لوزارة الخارجية محمد شهرول إكرام، ووكيل وزارة الخارجية لغرب آسيا فيروز عدلي محمد روزالي.