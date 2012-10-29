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محافظ الدرب يطَّلع على المشاريع التعليمية وتقرير "مدرستي"

الجولة التفقدية خُتمت بتكريم شركاء النجاح المنفذين للمشاريع

تفقد محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني، ومدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، المشاريع والمجمعات التعليمية التابعة لمكتب تعليم الدرب؛ حيث قام المحافظ مع مدير التعليم بجولة على المجمعات ومرافقها، وشهدت الجولة عرضًا موجزًا للمشاريع ومحتوياتها.

ورحب مدير التعليم في كلمته بمحافظ الدرب في زيارته لهذه الصروح التعليمية، مؤكدًا ما توليه القيادة الحكيمة - أيدها الله - من دعم للمشاريع التعليمية بتعليم صبيا. وصاحب مدير التعليم في جولته مساعده للشؤون التعليمية ناصر بن أحمد معافا، ومدير مكتب تعليم الدرب.

واستعرض مدير الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي باسم تعليم صبيا إبراهيم الحازمي، المشاريع المنجزة التي تم إنشاؤها والانتهاء منها، مصحوبة بإحصائيات عن أعداد الطلاب، والمدارس المستفيدة منها، والتكلفة، والقيم الإيجارية التي تم توفيرها، والمشاريع المسحوبة التي تعمل الإدارة على استكمالها ونسب الإنجاز فيها، والمشاريع التي تحت إجراءات الفسخ، وعمليات التأهيل المنجزة والترميم، ونسب الإنجاز لها والتكلفة، وعقود الصيانة التشغيلية لدى مكاتب التعليم، وأشار إلى أن مشروع سمرة الجد للبنات، ومدرسة الدرب الثانية ستسهم في الاستغناء عن سبعة مبان، وسيستفيد منها 1150 طالبًا وطالبة، وستوفر مبلغ 840.000 ألف كقيمة إيجارية سنويًّا.

وعرض مدير مكتب تعليم الدرب جابر مجرشي الحالة العامة لمنصة مدرستي بالمكتب، ونسب دخول المستفيدين من الطلاب والمعلمين والمشرفين وأولياء الأمور، وعدد مدارس البنين والبنات بالمكتب، وإحصائيات عامة عن الكادر التعليمي والإداري، ونسب دخول منصة مدرستي التي وصلت ٩٨.٨٠٪؜ والإجراءات المتخذة لمعالجة الفاقد الضئيل لدى الطلاب، مشيرًا إلى جهود المكتب في التدريب على التعليم عن بعد، وبعض المبادرات للمدارس ومكتب التعليم لتوفير الأجهزة الإلكترونية للطلاب والأسر.

وتوجه محافظ الدرب بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين، ولولي عهده الأمين، ولأمير المنطقة، ونائبه؛ على الدعم اللامحدود الذي تحظى به المحافظة، ولوزارة التعليم على الجهود الجبارة التي تبذل في سبيل متابعة إنجاز المشاريع، واستمرار العملية التعليمية عن طريق منصة مدرستي.

وخُتمت الجولة التفقدية بتكريم شركاء النجاح المنفذين للمشاريع، شركة تطوير المباني، وديرة للمقاولات، ومؤسسة عبيد القحطاني.

وزارة التعليم التعليم عن بعد منصة مدرستي تعليم صبيا

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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محافظ الدرب يطَّلع على المشاريع التعليمية وتقرير "مدرستي"
سبق

تفقد محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني، ومدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، المشاريع والمجمعات التعليمية التابعة لمكتب تعليم الدرب؛ حيث قام المحافظ مع مدير التعليم بجولة على المجمعات ومرافقها، وشهدت الجولة عرضًا موجزًا للمشاريع ومحتوياتها.

ورحب مدير التعليم في كلمته بمحافظ الدرب في زيارته لهذه الصروح التعليمية، مؤكدًا ما توليه القيادة الحكيمة - أيدها الله - من دعم للمشاريع التعليمية بتعليم صبيا. وصاحب مدير التعليم في جولته مساعده للشؤون التعليمية ناصر بن أحمد معافا، ومدير مكتب تعليم الدرب.

واستعرض مدير الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي باسم تعليم صبيا إبراهيم الحازمي، المشاريع المنجزة التي تم إنشاؤها والانتهاء منها، مصحوبة بإحصائيات عن أعداد الطلاب، والمدارس المستفيدة منها، والتكلفة، والقيم الإيجارية التي تم توفيرها، والمشاريع المسحوبة التي تعمل الإدارة على استكمالها ونسب الإنجاز فيها، والمشاريع التي تحت إجراءات الفسخ، وعمليات التأهيل المنجزة والترميم، ونسب الإنجاز لها والتكلفة، وعقود الصيانة التشغيلية لدى مكاتب التعليم، وأشار إلى أن مشروع سمرة الجد للبنات، ومدرسة الدرب الثانية ستسهم في الاستغناء عن سبعة مبان، وسيستفيد منها 1150 طالبًا وطالبة، وستوفر مبلغ 840.000 ألف كقيمة إيجارية سنويًّا.

وعرض مدير مكتب تعليم الدرب جابر مجرشي الحالة العامة لمنصة مدرستي بالمكتب، ونسب دخول المستفيدين من الطلاب والمعلمين والمشرفين وأولياء الأمور، وعدد مدارس البنين والبنات بالمكتب، وإحصائيات عامة عن الكادر التعليمي والإداري، ونسب دخول منصة مدرستي التي وصلت ٩٨.٨٠٪؜ والإجراءات المتخذة لمعالجة الفاقد الضئيل لدى الطلاب، مشيرًا إلى جهود المكتب في التدريب على التعليم عن بعد، وبعض المبادرات للمدارس ومكتب التعليم لتوفير الأجهزة الإلكترونية للطلاب والأسر.

وتوجه محافظ الدرب بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين، ولولي عهده الأمين، ولأمير المنطقة، ونائبه؛ على الدعم اللامحدود الذي تحظى به المحافظة، ولوزارة التعليم على الجهود الجبارة التي تبذل في سبيل متابعة إنجاز المشاريع، واستمرار العملية التعليمية عن طريق منصة مدرستي.

وخُتمت الجولة التفقدية بتكريم شركاء النجاح المنفذين للمشاريع، شركة تطوير المباني، وديرة للمقاولات، ومؤسسة عبيد القحطاني.

29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
09:47 PM

محافظ الدرب يطَّلع على المشاريع التعليمية وتقرير "مدرستي"

الجولة التفقدية خُتمت بتكريم شركاء النجاح المنفذين للمشاريع

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صحيفة سبق الإلكترونية - صبيا
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تفقد محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني، ومدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، المشاريع والمجمعات التعليمية التابعة لمكتب تعليم الدرب؛ حيث قام المحافظ مع مدير التعليم بجولة على المجمعات ومرافقها، وشهدت الجولة عرضًا موجزًا للمشاريع ومحتوياتها.

ورحب مدير التعليم في كلمته بمحافظ الدرب في زيارته لهذه الصروح التعليمية، مؤكدًا ما توليه القيادة الحكيمة - أيدها الله - من دعم للمشاريع التعليمية بتعليم صبيا. وصاحب مدير التعليم في جولته مساعده للشؤون التعليمية ناصر بن أحمد معافا، ومدير مكتب تعليم الدرب.

واستعرض مدير الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي باسم تعليم صبيا إبراهيم الحازمي، المشاريع المنجزة التي تم إنشاؤها والانتهاء منها، مصحوبة بإحصائيات عن أعداد الطلاب، والمدارس المستفيدة منها، والتكلفة، والقيم الإيجارية التي تم توفيرها، والمشاريع المسحوبة التي تعمل الإدارة على استكمالها ونسب الإنجاز فيها، والمشاريع التي تحت إجراءات الفسخ، وعمليات التأهيل المنجزة والترميم، ونسب الإنجاز لها والتكلفة، وعقود الصيانة التشغيلية لدى مكاتب التعليم، وأشار إلى أن مشروع سمرة الجد للبنات، ومدرسة الدرب الثانية ستسهم في الاستغناء عن سبعة مبان، وسيستفيد منها 1150 طالبًا وطالبة، وستوفر مبلغ 840.000 ألف كقيمة إيجارية سنويًّا.

وعرض مدير مكتب تعليم الدرب جابر مجرشي الحالة العامة لمنصة مدرستي بالمكتب، ونسب دخول المستفيدين من الطلاب والمعلمين والمشرفين وأولياء الأمور، وعدد مدارس البنين والبنات بالمكتب، وإحصائيات عامة عن الكادر التعليمي والإداري، ونسب دخول منصة مدرستي التي وصلت ٩٨.٨٠٪؜ والإجراءات المتخذة لمعالجة الفاقد الضئيل لدى الطلاب، مشيرًا إلى جهود المكتب في التدريب على التعليم عن بعد، وبعض المبادرات للمدارس ومكتب التعليم لتوفير الأجهزة الإلكترونية للطلاب والأسر.

وتوجه محافظ الدرب بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين، ولولي عهده الأمين، ولأمير المنطقة، ونائبه؛ على الدعم اللامحدود الذي تحظى به المحافظة، ولوزارة التعليم على الجهود الجبارة التي تبذل في سبيل متابعة إنجاز المشاريع، واستمرار العملية التعليمية عن طريق منصة مدرستي.

وخُتمت الجولة التفقدية بتكريم شركاء النجاح المنفذين للمشاريع، شركة تطوير المباني، وديرة للمقاولات، ومؤسسة عبيد القحطاني.

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