النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. تحطم طائرة واحتراقها ومقتل 22 من ركابها في أوكرانيا

التقطه أحد السكان عقب اصطدامها بالأرض

أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية في بيان لها، الجمعة، أن طائرة عسكرية ضخمة من طراز " أنطونوف - 26" تحطمت بالقرب من مطار "خاركوف" شرقي البلاد، وكانت تقل 27 شخصًا.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، أشارت الهيئة إلى أن الحادث أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصًا كانوا على متنها.

وقالت وزارة الداخلية الأوكرانية في بيان منفصل، إن "طيارين من سلاح الجو وطلابًا كانوا على متن الطائرة".

وأظهر فيديو التقطه أحد السكان لحظة احتراق الطائرة عقب اصطدامها بالأرض، بينما بدا هيكلها وسط النيران.

وحسب موقع "يورو نيوز"، قال سلاح الجو الأوكراني في بيان إن معظم (القتلى) كانوا طلابًا" في المعهد الوطني للقوات الجوية الأوكرانية. وأضاف البيان أن الطائرة المنكوبة كانت تقل 27 شخصًا، بينهم 20 مجندًا في سلاح الطيران و7 من طاقم الطائرة.

وأكدت خدمة الطوارئ وفاة 22 شخصًا وجرح اثنين، واستمرار البحث عن ثلاثة أشخاص".

الرئيسية/ محطات

اعلان
بالفيديو.. تحطم طائرة واحتراقها ومقتل 22 من ركابها في أوكرانيا
سبق

أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية في بيان لها، الجمعة، أن طائرة عسكرية ضخمة من طراز " أنطونوف - 26" تحطمت بالقرب من مطار "خاركوف" شرقي البلاد، وكانت تقل 27 شخصًا.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، أشارت الهيئة إلى أن الحادث أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصًا كانوا على متنها.

وقالت وزارة الداخلية الأوكرانية في بيان منفصل، إن "طيارين من سلاح الجو وطلابًا كانوا على متن الطائرة".

وأظهر فيديو التقطه أحد السكان لحظة احتراق الطائرة عقب اصطدامها بالأرض، بينما بدا هيكلها وسط النيران.

وحسب موقع "يورو نيوز"، قال سلاح الجو الأوكراني في بيان إن معظم (القتلى) كانوا طلابًا" في المعهد الوطني للقوات الجوية الأوكرانية. وأضاف البيان أن الطائرة المنكوبة كانت تقل 27 شخصًا، بينهم 20 مجندًا في سلاح الطيران و7 من طاقم الطائرة.

وأكدت خدمة الطوارئ وفاة 22 شخصًا وجرح اثنين، واستمرار البحث عن ثلاثة أشخاص".

26 سبتمبر 2020 - 9 صفر 1442
11:57 AM

بالفيديو.. تحطم طائرة واحتراقها ومقتل 22 من ركابها في أوكرانيا

التقطه أحد السكان عقب اصطدامها بالأرض

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
831

أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية في بيان لها، الجمعة، أن طائرة عسكرية ضخمة من طراز " أنطونوف - 26" تحطمت بالقرب من مطار "خاركوف" شرقي البلاد، وكانت تقل 27 شخصًا.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، أشارت الهيئة إلى أن الحادث أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصًا كانوا على متنها.

وقالت وزارة الداخلية الأوكرانية في بيان منفصل، إن "طيارين من سلاح الجو وطلابًا كانوا على متن الطائرة".

وأظهر فيديو التقطه أحد السكان لحظة احتراق الطائرة عقب اصطدامها بالأرض، بينما بدا هيكلها وسط النيران.

وحسب موقع "يورو نيوز"، قال سلاح الجو الأوكراني في بيان إن معظم (القتلى) كانوا طلابًا" في المعهد الوطني للقوات الجوية الأوكرانية. وأضاف البيان أن الطائرة المنكوبة كانت تقل 27 شخصًا، بينهم 20 مجندًا في سلاح الطيران و7 من طاقم الطائرة.

وأكدت خدمة الطوارئ وفاة 22 شخصًا وجرح اثنين، واستمرار البحث عن ثلاثة أشخاص".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,360
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,127
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,073
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,841

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة