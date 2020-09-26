بالفيديو.. تحطم طائرة واحتراقها ومقتل 22 من ركابها في أوكرانيا

التقطه أحد السكان عقب اصطدامها بالأرض

أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية في بيان لها، الجمعة، أن طائرة عسكرية ضخمة من طراز " أنطونوف - 26" تحطمت بالقرب من مطار "خاركوف" شرقي البلاد، وكانت تقل 27 شخصًا.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، أشارت الهيئة إلى أن الحادث أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصًا كانوا على متنها.

وقالت وزارة الداخلية الأوكرانية في بيان منفصل، إن "طيارين من سلاح الجو وطلابًا كانوا على متن الطائرة".

وأظهر فيديو التقطه أحد السكان لحظة احتراق الطائرة عقب اصطدامها بالأرض، بينما بدا هيكلها وسط النيران.

وحسب موقع "يورو نيوز"، قال سلاح الجو الأوكراني في بيان إن معظم (القتلى) كانوا طلابًا" في المعهد الوطني للقوات الجوية الأوكرانية. وأضاف البيان أن الطائرة المنكوبة كانت تقل 27 شخصًا، بينهم 20 مجندًا في سلاح الطيران و7 من طاقم الطائرة.

وأكدت خدمة الطوارئ وفاة 22 شخصًا وجرح اثنين، واستمرار البحث عن ثلاثة أشخاص".