"لجنة كورونا" توقف أحد الفعاليات داخل مجمع تجاري شهير بالخرج

شهدت حضوراً تجاوز الأعداد المسموح بها ودون تقيد بالإجراءات الاحترازية

أوقفت الفرق الرقابية المعنية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس "كورونا" إحدى الفعاليات التي نفذها مجمع تجاري شهير بمحافظة الخرج.

وشهدت الفعالية التي أقيمت احتفالات بذكرى افتتاح المجمع الشهير حضوراً كثيفاً تجاوز الأعداد المنصوص عليها ضمن تعليمات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لفيروس كورونا "كوفيد - 19"، بسبب دعوات وإعلانات قدمها، وتسبب ذلك بضعف تطبيقه لمبدأ التباعد والتقيد بالاحترازات الوقائية داخل الفعالية والحضور.

ووفقاً لمصادر "سبق"، أن الجهات المعنية الممثلة بإمارة محافظة الخرج ووزارة الصحة وشرطة الخرج وبلدية الخرج وعدداً من الجهات ذات العلاقة، قامت بالوقوف الميداني على الموقع ورصدت كافة المخالفات للتعليمات المنصوصة، وتم تدوينها عبر محاضر الضبط، تمهيداً لرفعها للجهات المختصة لإقرار العقوبات المستحقة بحق المخالفين.

الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية قد أعلنت سابقاً عن عقوبة تجمع المتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وفق تفصيل التكرار.

وتكون المخالفة في المرة الأولى غرامة مالية تبلغ خمسة آلاف ريال عن كل شخص زاد عن الأعداد المنصوص عليها بما لا يزيد عن 100 ألف ريال.

وعند تكرار المخالفة للمرة الثانية فتزيد الغرامة المالية إلى عشرة آلاف ريال عن كل شخص زاد عن الأعداد المنصوص عليها، وفي حال التكرار للمرة الثالثة ستتم مضاعفة العقوبة مع إحالتها للنيابة العامة.

وفي حال كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص وتكررت المخالفة للمرة الأولى يتم إغلاقها لمدة ثلاثة أشهر، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية سيتم إغلاقها لمدة ستة أشهر.