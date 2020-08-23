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"الربيعة" يعتمد جائزة الضمان الصحي التعاوني.. هذه أهدافها

المجلس وافق على خطة تطوير الهوية المؤسسية

عقد مجلس الضمان الصحي التعاوني اجتماعه الدوري رقم 110، اليوم، برئاسة وزير الصحة رئيس المجلس الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة؛ وذلك عبر الاتصال المرئي.

وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، إذ وافق على خطة مشروع جائزة الضمان الصحي التعاوني التي تستهدف تحفيز الجهات ذات العلاقة (شركات التأمين، ومقدمي الرعاية الصحية، وشركات إدارة المطالبات، وشركات إدارة دورة الإيرادات، وأصحاب العمل)، كما وافق المجلس على خطة تطوير الهوية المؤسسية لتتماشى مع استراتيجية المجلس والتحول في القطاع.

واستعرض المجلس الخطة الزمنية لعدد من مشروعات مجلس الضمان الصحي التعاوني.

مجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الربيعة" يعتمد جائزة الضمان الصحي التعاوني.. هذه أهدافها
سبق

عقد مجلس الضمان الصحي التعاوني اجتماعه الدوري رقم 110، اليوم، برئاسة وزير الصحة رئيس المجلس الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة؛ وذلك عبر الاتصال المرئي.

وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، إذ وافق على خطة مشروع جائزة الضمان الصحي التعاوني التي تستهدف تحفيز الجهات ذات العلاقة (شركات التأمين، ومقدمي الرعاية الصحية، وشركات إدارة المطالبات، وشركات إدارة دورة الإيرادات، وأصحاب العمل)، كما وافق المجلس على خطة تطوير الهوية المؤسسية لتتماشى مع استراتيجية المجلس والتحول في القطاع.

واستعرض المجلس الخطة الزمنية لعدد من مشروعات مجلس الضمان الصحي التعاوني.

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
07:39 PM

"الربيعة" يعتمد جائزة الضمان الصحي التعاوني.. هذه أهدافها

المجلس وافق على خطة تطوير الهوية المؤسسية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقد مجلس الضمان الصحي التعاوني اجتماعه الدوري رقم 110، اليوم، برئاسة وزير الصحة رئيس المجلس الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة؛ وذلك عبر الاتصال المرئي.

وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، إذ وافق على خطة مشروع جائزة الضمان الصحي التعاوني التي تستهدف تحفيز الجهات ذات العلاقة (شركات التأمين، ومقدمي الرعاية الصحية، وشركات إدارة المطالبات، وشركات إدارة دورة الإيرادات، وأصحاب العمل)، كما وافق المجلس على خطة تطوير الهوية المؤسسية لتتماشى مع استراتيجية المجلس والتحول في القطاع.

واستعرض المجلس الخطة الزمنية لعدد من مشروعات مجلس الضمان الصحي التعاوني.

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