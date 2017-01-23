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بعد إعلان البرازيل نقل سفارتها إلى القدس.. السعودية توقف استيراد الدجاج البرازيلي

أسهُم أكبر مصدِّر للدواجن انخفضت 5 %.. والمملكة تسعى لتشجيع الإنتاج المحلي

ألغت السعودية - وهي واحدة من أكبر مشتري الدجاج البرازيلي - تصاريح تصدير 33 مصنعًا للدواجن في البرازيل؛ وهو ما دفع أسهم (BRF)، أكبر مصدر للدواجن في البلاد، للانخفاض نحو 5 %، كما انخفضت أسهم شركة الأغذية البرازيلية بنسبة 2٪ على خلفية الأخبار التي جرى تداولها منذ صباح اليوم الثلاثاء.

وأشارت رابطة البروتين الحيواني المسؤول عن تجارة اللحوم بالبرازيل في بيان لها إلى أن السعودية (أكبر مشترٍ للدواجن الطازجة ومنتجاتها المصنعة) ستُبقي على 25 تصريح تصدير من بين 58. ولم يؤكد متحدث الرابطة عدد المصانع التي تبيع منتجات الدواجن للسعودية، مشيرًا إلى أن الإجراء السعودي يعود لأسباب فنية، وأنه جارٍ اتخاذ إجراء تصحيحي لاستعادة التراخيص.

وأشارت صحيفة "فولها دي ساو باولو" إلى أن السعودية أبلغت الحكومة البرازيلية بالحظر رسميًّا، وأنه من الأسباب المتوقعة لهذا الإجراء وجود ملاحظات على بعض آلات تعبئة اللحوم، كما أن السعودية تعمل لتشجيع إنتاج الدواجن محليًّا.

ولم تستبعد الصحيفة البرازيلية أن يكون أحد الأسباب هو خطوة البرازيل إعلان رغبتها في نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

وتُظهر البيانات البرازيلية أن السعودية تعد أكبر مشترٍ للدواجن ومنتجاتها؛ إذ استوردت منها 433 ألفًا و500 طن من منتجات الدواجن من البرازيل؛ ما يشكل نحو 12 % من إجمالي المبيعات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد إعلان البرازيل نقل سفارتها إلى القدس.. السعودية توقف استيراد الدجاج البرازيلي
سبق

ألغت السعودية - وهي واحدة من أكبر مشتري الدجاج البرازيلي - تصاريح تصدير 33 مصنعًا للدواجن في البرازيل؛ وهو ما دفع أسهم (BRF)، أكبر مصدر للدواجن في البلاد، للانخفاض نحو 5 %، كما انخفضت أسهم شركة الأغذية البرازيلية بنسبة 2٪ على خلفية الأخبار التي جرى تداولها منذ صباح اليوم الثلاثاء.

وأشارت رابطة البروتين الحيواني المسؤول عن تجارة اللحوم بالبرازيل في بيان لها إلى أن السعودية (أكبر مشترٍ للدواجن الطازجة ومنتجاتها المصنعة) ستُبقي على 25 تصريح تصدير من بين 58. ولم يؤكد متحدث الرابطة عدد المصانع التي تبيع منتجات الدواجن للسعودية، مشيرًا إلى أن الإجراء السعودي يعود لأسباب فنية، وأنه جارٍ اتخاذ إجراء تصحيحي لاستعادة التراخيص.

وأشارت صحيفة "فولها دي ساو باولو" إلى أن السعودية أبلغت الحكومة البرازيلية بالحظر رسميًّا، وأنه من الأسباب المتوقعة لهذا الإجراء وجود ملاحظات على بعض آلات تعبئة اللحوم، كما أن السعودية تعمل لتشجيع إنتاج الدواجن محليًّا.

ولم تستبعد الصحيفة البرازيلية أن يكون أحد الأسباب هو خطوة البرازيل إعلان رغبتها في نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

وتُظهر البيانات البرازيلية أن السعودية تعد أكبر مشترٍ للدواجن ومنتجاتها؛ إذ استوردت منها 433 ألفًا و500 طن من منتجات الدواجن من البرازيل؛ ما يشكل نحو 12 % من إجمالي المبيعات.

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
11:54 PM

بعد إعلان البرازيل نقل سفارتها إلى القدس.. السعودية توقف استيراد الدجاج البرازيلي

أسهُم أكبر مصدِّر للدواجن انخفضت 5 %.. والمملكة تسعى لتشجيع الإنتاج المحلي

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خالد علي - الرياض
6
10,016

ألغت السعودية - وهي واحدة من أكبر مشتري الدجاج البرازيلي - تصاريح تصدير 33 مصنعًا للدواجن في البرازيل؛ وهو ما دفع أسهم (BRF)، أكبر مصدر للدواجن في البلاد، للانخفاض نحو 5 %، كما انخفضت أسهم شركة الأغذية البرازيلية بنسبة 2٪ على خلفية الأخبار التي جرى تداولها منذ صباح اليوم الثلاثاء.

وأشارت رابطة البروتين الحيواني المسؤول عن تجارة اللحوم بالبرازيل في بيان لها إلى أن السعودية (أكبر مشترٍ للدواجن الطازجة ومنتجاتها المصنعة) ستُبقي على 25 تصريح تصدير من بين 58. ولم يؤكد متحدث الرابطة عدد المصانع التي تبيع منتجات الدواجن للسعودية، مشيرًا إلى أن الإجراء السعودي يعود لأسباب فنية، وأنه جارٍ اتخاذ إجراء تصحيحي لاستعادة التراخيص.

وأشارت صحيفة "فولها دي ساو باولو" إلى أن السعودية أبلغت الحكومة البرازيلية بالحظر رسميًّا، وأنه من الأسباب المتوقعة لهذا الإجراء وجود ملاحظات على بعض آلات تعبئة اللحوم، كما أن السعودية تعمل لتشجيع إنتاج الدواجن محليًّا.

ولم تستبعد الصحيفة البرازيلية أن يكون أحد الأسباب هو خطوة البرازيل إعلان رغبتها في نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

وتُظهر البيانات البرازيلية أن السعودية تعد أكبر مشترٍ للدواجن ومنتجاتها؛ إذ استوردت منها 433 ألفًا و500 طن من منتجات الدواجن من البرازيل؛ ما يشكل نحو 12 % من إجمالي المبيعات.

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