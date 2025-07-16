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فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة يبحث صناعة الإعلام

تحقيقاً لأهداف الهيئة بصفة عامة وضمن برامج وفعاليات فرعها

ينظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة دورة تدريبية افتراضية عن صناعة الإعلام: التنقيب عن الجماهير ويقدمها المدرب الدكتور عبدالله ناصر الحمود في التاسعة من مساء يوم الثلاثاء 30/ 11/ 1441 الموافق 21/ 7/ 2020 م.

وأوضح مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة فهد الإحيوي، بأن هذه الدورة تأتي تحقيقاً لأهداف هيئة الصحفيين السعوديين بصفة عامة، وضمن برامج وفعاليات فرع الهيئة بمكة.

وتتلخص محاور الدورة في كيف ومتى ولماذا أصنع الإعلام؟ من هم"الجماهير" وأين هم؟ كيف هي رحلة "الجماهير" من الفضائيات إلى التيك توك؟ كيف أقنع "الجماهير"؟

وتطرق "الإحيوي" إلى أنه سيخصص للمشاركين والمشاركات من الإعلاميين والإعلاميات شهادات مشاركة لهذه الدورة الهادفة والبناءة، مشيراً إلى أن الدورة ستكون على نظام زووم والرابط التالي:

https://us02web.zoom.us/j/87555900368

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فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة يبحث صناعة الإعلام
سبق

ينظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة دورة تدريبية افتراضية عن صناعة الإعلام: التنقيب عن الجماهير ويقدمها المدرب الدكتور عبدالله ناصر الحمود في التاسعة من مساء يوم الثلاثاء 30/ 11/ 1441 الموافق 21/ 7/ 2020 م.

وأوضح مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة فهد الإحيوي، بأن هذه الدورة تأتي تحقيقاً لأهداف هيئة الصحفيين السعوديين بصفة عامة، وضمن برامج وفعاليات فرع الهيئة بمكة.

وتتلخص محاور الدورة في كيف ومتى ولماذا أصنع الإعلام؟ من هم"الجماهير" وأين هم؟ كيف هي رحلة "الجماهير" من الفضائيات إلى التيك توك؟ كيف أقنع "الجماهير"؟

وتطرق "الإحيوي" إلى أنه سيخصص للمشاركين والمشاركات من الإعلاميين والإعلاميات شهادات مشاركة لهذه الدورة الهادفة والبناءة، مشيراً إلى أن الدورة ستكون على نظام زووم والرابط التالي:

https://us02web.zoom.us/j/87555900368

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
12:55 AM

فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة يبحث صناعة الإعلام

تحقيقاً لأهداف الهيئة بصفة عامة وضمن برامج وفعاليات فرعها

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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ينظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة دورة تدريبية افتراضية عن صناعة الإعلام: التنقيب عن الجماهير ويقدمها المدرب الدكتور عبدالله ناصر الحمود في التاسعة من مساء يوم الثلاثاء 30/ 11/ 1441 الموافق 21/ 7/ 2020 م.

وأوضح مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة فهد الإحيوي، بأن هذه الدورة تأتي تحقيقاً لأهداف هيئة الصحفيين السعوديين بصفة عامة، وضمن برامج وفعاليات فرع الهيئة بمكة.

وتتلخص محاور الدورة في كيف ومتى ولماذا أصنع الإعلام؟ من هم"الجماهير" وأين هم؟ كيف هي رحلة "الجماهير" من الفضائيات إلى التيك توك؟ كيف أقنع "الجماهير"؟

وتطرق "الإحيوي" إلى أنه سيخصص للمشاركين والمشاركات من الإعلاميين والإعلاميات شهادات مشاركة لهذه الدورة الهادفة والبناءة، مشيراً إلى أن الدورة ستكون على نظام زووم والرابط التالي:

https://us02web.zoom.us/j/87555900368

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