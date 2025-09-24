سلّط فيلم "همّة حتى القمّة" الضوء على جهود رجال الأمن العام؛ للوصول إلى القمّة وتحقيق الرؤية الحكيمة ٢٠٣٠ نحو المستقبل المشرق من خلال إتقان المهارات الأمنية والإنجازات المحققة لحفظ أمن وسلامة وطننا الغالي واستقراره.
"همّة حتى القمّة" .. فيلم قصير يحكي همّة رجال الأمن العام للوصول إلى القمّة
من خلال إتقان المهارات الأمنية والإنجازات المحققة لحفظ أمن وسلامة وطننا
سلّط فيلم "همّة حتى القمّة" الضوء على جهود رجال الأمن العام؛ للوصول إلى القمّة وتحقيق الرؤية الحكيمة ٢٠٣٠ نحو المستقبل المشرق من خلال إتقان المهارات الأمنية والإنجازات المحققة لحفظ أمن وسلامة وطننا الغالي واستقراره.
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"همّة حتى القمّة" .. فيلم قصير يحكي همّة رجال الأمن العام للوصول إلى القمّةعبدالله البرقاوي سبق 2019-09-24
24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
12:13 PM
"همّة حتى القمّة" .. فيلم قصير يحكي همّة رجال الأمن العام للوصول إلى القمّة
من خلال إتقان المهارات الأمنية والإنجازات المحققة لحفظ أمن وسلامة وطننا
سلّط فيلم "همّة حتى القمّة" الضوء على جهود رجال الأمن العام؛ للوصول إلى القمّة وتحقيق الرؤية الحكيمة ٢٠٣٠ نحو المستقبل المشرق من خلال إتقان المهارات الأمنية والإنجازات المحققة لحفظ أمن وسلامة وطننا الغالي واستقراره.
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